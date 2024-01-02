'У РФ есть запас ракет': эксперт рассказал о новых массированных атаках по Украине

Сегодняшняя атака близка к максимуму российских возможностей, считает Згурец.

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Последствия атаки РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, t.me/synegubov

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что ракетные атаки РФ 29 декабря и 2 января - элементы одного планового комбинированного удара противника.

"Сейчас враг провел вторую массированную атаку, предыдущая мощная атака была 29 декабря. Но, по моему мнению, сегодняшняя атака по интенсивности не будет уступать той, что произошла 29-го. Потому что сегодняшняя атака началась около в 22:00 1 января, когда были запущены "шахеды", которые, долетев до территории Украины, распределились по областям. Затем, когда сбивались последние "шахеды", в это время произошли пуски крылатых ракет, кажется, из 16 бомбардировщиков Ту-95. эти крылатые ракеты распределились на две группы. А когда ракеты около 7:00 утра долетели до наших областей, враг запустил первую партию "Кинжалов". А когда сбивались Х-101, были пуски второй серии "Кинжалов", - рассказал Згурец в эфире "Еспресо".

По его словам что касается "кинжалов", то можем говорить, что был рекорд по пускам "Кинжалов" в одной атаке, потому что всего было использовано 11 или 12 самолетов с этими ракетами. Вероятно, около 10 пусков "Кинжалов" было, пока окончательных итогов не публиковали.

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"Понимаем, что враг вполне сознательно обеспечивает такой короткий промежуток времени между мощной атакой 29 декабря и 2 января, чтобы максимально использовать вариации для обеспечения перегрузки нашей ПВО различными целями. Сегодняшняя атака близка к максимуму российских возможностей, потому что, когда мы говорим о количестве "Кинжалов", самолетов Ту-95, то фактически это с точки зрения к пусковым – близко к максимуму. По моему мнению, враг ставил перед собой ряд целей и задач, и часть этих ударов была направлена на уничтожение систем ПВО. А с другой стороны массовое использование ракет Х-101 - попытка нанести удары по критическим, энергетическим и военно-промышленным объектам, а эти ракеты противнику дорого стоят. Думаю, что эта атака является логическим продолжением предыдущей атаки с использованием Х - 101, потому что время на смену программного задания было чрезвычайно коротким, и враг пытался снова нанести удары по тем целям, которые планировал уничтожить в прошлый раз", - отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Сергей Згурец добавил, что особенность российских крылатых ракет заключается в том, что они не могут перенацеливаться в воздухе. Программирование Х-101 занимает от 4-х дней до 2-х недель. По его мнению, ракетные атаки 29 декабря и 2 января - элементы одного планового комбинированного удара противника. Если россияне захотят выйти в ноль по запасам Х-101, то теоретически на один комбинированный удар с использованием Х-101 у них запас есть, а потом им снова придется накапливать в течение нескольких месяцев.

Напомним, что сегодня, 2 января, российские оккупанты атаковали Украину. В нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Мощные взрывы также прогремели утром во вторник в Харькове, Киеве, Днепре и еще в нескольких городах Украины.

Силы ПВО сбили 10 "Кинжалов", 62 крылатые ракеты и 35"Шахедов", которые Россия запустила по Украине. Главнокомандующий ВСУ обнародовал количество сбитых вражеских целей во время утреннего российского теракта.

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