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ЕС готов пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в €50 млрд – FT

Анна Ярославская
12 января 2024, 10:56
Уступки Венгрии являются лучшей идеей, чем альтернативные договоренности, которые требуют более сложных механизмов в обход Будапешта.
Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан
ЕС готов к уступкам Венгрии, чтобы разблокировать 50 миллиардов евро для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Еврокомиссия готова пойти на уступки Венгрии в некоторых вопросах, чтобы преодолеть вето премьер-министра страны Виктора Орбана на пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд евро.

Как пишет Financial Times со ссылкой на чиновников, имена которых не называются, Европейская комиссия готова предоставить Будапешту право в 2025 году оценить, нуждается ли Украина все еще в деньгах и выполнила ли она требования для получения помощи Евросоюза. Фактически это означает, что Орбан получит право наложить вето на помощь Украине в 2025 году.

Еврокомиссия также не против, чтобы были ежегодные проверки помощи, и чтобы был добавлен пункт об "экстренном торможении", согласно которому любая страна может вынести на обсуждение на саммите лидеров стран-членов ЕС вопрос о выплатах Украине. Отмечается, что это не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето.

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Издание отмечает, что скорее всего этого будет достаточно для того, чтобы Орбан снял свое вето. По данным источника, Венгрия "настроена на переговоры".

Financial Times также пишет, что уступки Венгрии являются лучшей идеей, чем альтернативные договоренности, которые требуют более сложных механизмов в обход Будапешта. Другие варианты выделения помощи Украине могут быть реализованы без участия Венгрии, но они являются более дорогими и требуют больше времени.

Киев настаивает на необходимости получить помощь не позднее марта, чтобы избежать необходимости прибегать к печатанию денег для финансирования расходов.

Помощь Украине от Евросоюза

В декабре 2023 Евросоюз не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро, но еще вернется к обсуждению этого вопроса в 2024 году. Из-за отказа венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддержать финансовый "мегапакет" решение отложили до января, когда ради этого соберется внеочередной саммит ЕС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони пытается убедить пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать помощь Украине. Также она призывает Орбана улучшить отношения с президентом Украины.

Ранее сообщалось, что Венгрия готова разблокировать пакет помощи для Украины от ЕС в размере 50 миллиардов евро. Однако Орбан требует возврата Евросоюзом ранее замороженных средств для Венгрии.

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Евросоюз война в Украине Виктор Орбан новости Украины
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