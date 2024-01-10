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Премьер-министр Италии "склоняет" Орбана поддержать помощь Украине от ЕС

Руслана Заклинская
10 января 2024, 23:59
Джорджа Мэлони также убеждает премьера Венгрии изменить свою позицию относительно вступления Украины в ЕС и в целом перезагрузить отношения со страной.
Премьер-министр Италии 'склоняет' Орбана поддержать помощь Украине от ЕС
Мелони призвала Орбана пересмотреть свою позицию по отношению к Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис Президента, facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони пытается убедить пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать помощь Украине. Также она призывает Орбана улучшить отношения с президентом Украины. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По данным Bloomberg, сдвиг в этих вопросах может открыть путь к сотрудничеству между партией Орбана "Фидес" и ультраправой политической партией "Европейские консерваторы и реформисты", а также итальянской "Братья Мелони", польской " Право и справедливость" и шведской "Шведские демократы". Ожидается, что такая коалиция сможет повлиять на политику ЕС и усилит панъевропейскую партию ECR в преддверии выборов в Европарламент.

Кроме этого, Мелони убеждает премьера Венгрии изменить свою позицию относительно вступления Украины в ЕС и в целом перезагрузить отношения со страной. Анонимные источники издания утверждают, что таковы условия для присоединения партии Орбана к ЕКР.

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Помощь Украине от ЕС

Напомним, Венгрия готова разблокировать пакет помощи для Украины от ЕС в размере 50 миллиардов евро. Однако Орбан требует возврата Евросоюзом ранее замороженных средств для Венгрии.

Также недавно Виктор Орбан выдвинул новое требование для снятия вето на помощь Украине. Он предлагает, чтобы финансирование пересматривалось ежегодно, это позволит венгерскому премьеру по желанию блокировать финансовую помощь от ЕС.

Как сообщал Главред, Европейский союз планирует предоставить Украине финансовую помощь до марта 2024 года. Также страны-члены разработали запасной план в случае блокирования Венгрией финансовой помощи.

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Евросоюз Италия Венгрия Виктор Орбан денежная помощь
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