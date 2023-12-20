Орбан против вступления Украины в ЕС из-за страха потерять европейские деньги

Премьер Венгрии заявил, что вступление Украины в Европейский союз приведет к уменьшению дотаций для Венгрии.

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Венгрия опасается, что из-за вступления Украины в ЕС останется без финансирования / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com / PM_ViktorOrban

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обеспокоен возможным членством Украины в Европейском союзе. Он считает, что это приведет к перераспределению центральноевропейской помощи, которая предоставлялась странам-членам, в пользу Украины. Об этом Орбан интервью TV2.

Орбан подчеркнул, что страны, находящиеся в состоянии войны, никогда раньше не выражали желания вступать в Евросоюз. Он сомневается относительно возможности Украины вступить в ЕС вместе с временно оккупированными территориями. Сейчас не ведется никаких обсуждений о "частичном членстве" Украины в Евросоюзе.

"Вероятно, что в случае вступления Украины вся поддержка, которую до сих пор получили страны Центральной Европы, включая Венгрию, достанется им", - сказал Орбан. видео дня

Он также сказал, что воздержание Венгрии от принятия решения, к которому "пытаются принудить" другие страны-члены, было одной из самых сложных частей саммита ЕС.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС в Брюсселе утвердили рекомендацию Европейской комиссии по начала переговоров о членстве с Украиной и Молдовой. Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что это решение является важным сигналом для народов Украины и Молдовы, а также для всего европейского континента.

Как сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, не применив вето к решению. Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц придумал стратегию для выхода из тупика в вопросе позиции Венгрии в отношении Украины.

Также вступление Украины в Евросоюз, по некоторым прогнозам, может быть отсрочено по крайней мере до 2030 года из-за ряда проблем. Отмечается, что этот шаг стал бы самым радикальным изменением в ЕС за последние десятилетия.

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