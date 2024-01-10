Украина получит финансовую помощь от ЕС: СМИ назвали сроки

ЕС не будет медлить с предоставлением финансовой помощи Украине и имеет несколько резервных вариантов, которые обеспечат предоставление средств в этом году.

https://glavred.info/world/ukraina-poluchit-finansovuyu-pomoshch-ot-es-smi-nazvali-sroki-10532252.html Ссылка скопирована

ЕС пообещал предоставить финансирование Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Европейский союз планирует оказать финансовую помощь Украине до марта 2024 года. Официальные лица ЕС имеют запасной план, если Венгрия снова будет блокировать предоставление пакета финансовой помощи Украине. Об этом сообщило издание Euractiv.

"Независимо от окончательных модальностей, ЕС пообещал Киеву предоставить финансирование не позднее марта. Европейские страны также пытаются двусторонне сократить дефицит финансирования", - отметили в материале.

Саммит лидеров ЕС состоится 1 февраля. На нем страны-члены планируют согласовать бюджет и утвердить пакет помощи Украине на следующие четыре года в размере 50 миллиардов евро. Источники издания утверждают, что финансирование предоставят не позднее марта.

видео дня

В случае повторной блокировки решения Венгрией, ЕС разработали альтернативный план с финансированием до 20 миллиардов евро для Украины. Его могут осуществить используя структуру долга, которая обходит стороной возражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Более того, по данным Euractiv, в ЕС существуют несколько альтернативных вариантов, которые могут обеспечить финансирование помощи для Украины в этом году. В частности предоставление государствами-членами гарантий бюджета ЕС, что позволяет Европейской комиссии занимать до 20 миллиардов евро на рынках капитала для Украины.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, в прошлом году ЕС предложил выделить Украине 50 миллиардов евро до 2027 года. Однако для принятия такого решения требуется согласие всех стран-членов. Венгрия воспользовалась своим правом вето и выступила против этого решения.

Как сообщал Главред, Венгрия готова разблокировать пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро, при условии, что Евросоюз выплатит Будапешту все ранее замороженные средства. Президент Венгрии Виктор Орбан требует убедительных доказательств по разморожению средств и планирует обсудить этот вопрос во время встречи с лидерами ЕС.

Кроме этого, Орбан предлагает ежегодно пересматривать финансирование от ЕС. Если условия примут, Венгрия сможет блокировать помощь для Украины в зависимости от своих интересов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.