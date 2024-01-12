В Украину идут сильные морозы до -21: синоптик сказал, где будет холоднее всего

Арктический холод придет в нашу страну на двое суток. Ряд областей накроют сильные морозы, а кое-где еще и выпадет много снега.

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Погода в Украине снова станет морозной – на несколько дней сильнее похолодает/ УНИАН

Погода в Украине снова станет холоднее на несколько дней. Начиная с пятницы, 12 января, в нашу страну возвращаются сильные морозы. В выходные, 13 и 14 января, морозные воздушные массы будут держаться в большей части областей, при этом холоднее всего будет традиционно в северных и восточных регионах. Там ночью и утром возможно снижение температуры кое-где ниже -20 градусов.

В западных и южных областях похолодание пройдет по более "мягкому" сценарию. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog.

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"Кроме этого, циклоническая деятельность, которая развивается над Балтийским морем, приведет к выпадению снега, местами умеренного. На дорогах страны удержится гололедица. Водителям и пешеходам следует быть внимательными", – отметил метеоролог.

Погода в Украине 13 января

В западных областях

В западных областях под влиянием циклона ожидается снег, местами слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5. В Карпатах ночью -10...-15 градусов, днем -3...-8.

В северных областях

В северных областях пройдет небольшой снег, только на Сумщине будет без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, на Сумщине до -22; днем -7...-12 градусов.

В центральных областях

В центральных областях ночью без существенных осадков, днем порой небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -12...-17 градусов, днем -4...-9.

На юге Украины

В южных областях ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-14 градусов, днем 0...-5.

В восточных областях

В восточных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -16...-21 градусов, днем -8...-13.

Погода в Украине 13 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 января

В западных областях

В западных областях ночью небольшой снег, днем снег и мокрый снег. Кое-где метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -3...+2. В Карпатах ночью -7...-12 градусов, днем -4...-9.

В северных областях

В северных областях ночью местами небольшой снег, днем снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17 градусов, днем -2...-7.

В центральных областях

В центральных областях ночью местами небольшой снег, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем -1...-6.

На юге Украины

В южных областях местами небольшой снег, мокрый снег, днем в Крыму порой с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем -1...+4.

В восточных областях

В восточных областях ночью местами небольшой снег, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17 градусов, днем -4...-9.

Погода в Украине 14 января/ Укргидрометцентр

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что новая волна похолодания накроет Украину. Похолодание придет в нашу страну на несколько дней, после чего столбики термометров снова будут подниматься вверх

Также раньше синоптик сказала, когда будут самые холодные дни в ближайшее время. В Украину ненадолго придет потепление, но сразу после этого на три дня вернутся сильные морозы. Синоптик назвала даты нового похолодания.

Напомним, Киев атаковал шторм вечером 11 января. Столицу Украины начало засыпать очень сильным снегом. При этом был мощный ветер и похожие на взрывы вспышки.

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