Сильнейший ветер, жесткий снегопад и похожи на взрывы вспышки: Киев атаковал шторм

Погода в Украине резко ухудшилась. Киев вечером 11 января начало засыпать очень сильным снегом. Видео уже разлетелось в Сети.
На кадрах видно, как из-за сильного снегопада и метели очень плохая видимость.
Стоит отметить, что жители столицы видели вспышки, которые были похожи на взрывы, даже слышали соответствующий звук. Однако оказалось, что это совсем не взрывы, а просто молния и гром посреди зимы.
Из-за ухудшения погоды в Киеве начал "мигать" свет, жители сообщают о перепадах напряжения.
Смотрите видео сильной непогоды в Киеве:
Погода 12 января
В Украине 12 января будет облачно с прояснениями. В этот день в Украине прогнозируют небольшой снег, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью и днем 8-13° мороза, ночью на Черниговщине и Сумщине до 16° мороза; в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье в течение суток 2-7° мороза", - говорится в сообщении.
Погода 12 января в Киеве
В Киеве 12 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой снег, на дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью и днем 8-13° мороза; в Киеве ночью и днем около 10° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.
Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.
Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
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