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Сильнейший ветер, жесткий снегопад и похожи на взрывы вспышки: Киев атаковал шторм

Ангелина Подвысоцкая
11 января 2024, 23:25
В Киеве из-за непогоды начал пропадать свет, у многих сильные перепады напряжения.
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В Киеве сильно ухудшилась погода / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине резко ухудшилась. Киев вечером 11 января начало засыпать очень сильным снегом. Видео уже разлетелось в Сети.

На кадрах видно, как из-за сильного снегопада и метели очень плохая видимость.

Стоит отметить, что жители столицы видели вспышки, которые были похожи на взрывы, даже слышали соответствующий звук. Однако оказалось, что это совсем не взрывы, а просто молния и гром посреди зимы.

видео дня

Из-за ухудшения погоды в Киеве начал "мигать" свет, жители сообщают о перепадах напряжения.

Смотрите видео сильной непогоды в Киеве:

погода в Киеве
Киев атаковала жесткая непогода / фото: скриншот

Погода 12 января

В Украине 12 января будет облачно с прояснениями. В этот день в Украине прогнозируют небольшой снег, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью и днем 8-13° мороза, ночью на Черниговщине и Сумщине до 16° мороза; в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье в течение суток 2-7° мороза", - говорится в сообщении.

погода 12 января
Прогноз погоды в Украине на 12 января / фото: meteoprog

Погода 12 января в Киеве

В Киеве 12 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой снег, на дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью и днем 8-13° мороза; в Киеве ночью и днем около 10° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 12 января
Прогноз погоды в Киеве на 12 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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