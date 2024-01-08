Украина способна победить Россию: в Foreign Policy назвали сценарий для ВСУ

Силам обороны Украины для достижения успеха в боях с оккупантами агрессора России нужно большее количество оружия, которое должно быть высшего качества. Ключ к победе – постоянные и точные воздушные атаки по позициям врага и синхронизация этих действий с маневрами вооруженных сил на земле.
В материале Foreign Policy говорится о том, что Украина постепенно реализует свою стратегию, направленную на лишение РФ контроля над Черным морем. Большинство вражеских кораблей уже вытеснены с оккупированного Севастополя, а сам российский флот уже не может найти безопасных портов в этой локации, поскольку все они уязвимы для украинских атак.
Украина может атаковать носителей Калибров
Как указано в статье, пока россияне усиленно пытаются атаковать инфраструктуру Украины, ВСУ способны ударить по их кораблям и подводным лодкам с Калибрами в Черном море.
"Успех Украины был достигнут благодаря ракетам и беспилотникам отечественного производства, которые иногда запускались с помощью лодок Zodiac или водных мотоциклов. Но самые мощные атаки происходили с воздуха, где Украина использовала свои истребители советских времен для запуска ракет как отечественного производства, так и поставленных НАТО. Эти атаки произошли под защитой передовых средств противовоздушной обороны Украины — включая недавно поставленные из-за рубежа — которые регулярно сбивают большинство российских ракет и беспилотников, предназначенных для украинских целей", - отмечают авторы.
Украина достигла успехов в войне
В публикации также акцентируется внимание на том, что Украине удалось достичь серьезных успехов, поскольку Россия лишается контроля как над морским, так и над воздушным пространством и не дает российским морским и воздушным силам действовать свободно и безнаказанно.
"Действительно, нынешнее общепринятое мнение во многих частях Запада заключается в том, что Украина проигрывает наземную войну, не оставляя пути к победе для страны, поскольку Россия толкает украинских гражданских в повиновение. Киев мог бы также призвать к прекращению огня и просить мира. Беда этого сценария в том, что он означает поражение не только для Украины, но и для Соединенных Штатов и их союзников в Европе и Азии", - считают эксперты.
Путь для победы Украины
По мнению экспертов, Украина может одержать победу над войсками РФ. Для этого нужно поддержать Киев в желании воевать по-новому. Ключ к победам – постоянные и точные удары по оккупантам с воздуха, которые должны быть согласованы с действиями наземных войск.
"Чтобы сила с воздуха была решающей в 2024 году, Вооруженные Силы Украины должны создать временные окна локализованного превосходства в воздухе, в которых можно было бы сосредоточить огневую мощь и маневрировать силами. Учитывая успех украинцев в отказе от своего воздушного пространства для России в местах, которые они выбирают, такие окна возможны с помощью имеющихся у них средств. Наличие оружия большего количества и высшего качества, адаптированного к этому сценарию, сделало бы их более успешными на всем фронте с Россией", - подчеркивается в материале.
Война России против Украины
У Путина "хотят" уничтожить Украину, союзники должны помочь остановить Россию, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, странам-союзникам нужно предоставить украинскому государству дополнительные средства противовоздушной обороны.
Россия атакует и накапливает войска, рассказал президент Владимир Зеленский о ситуации на фронте. Глава государства считает, что для слома военной мощи врага нужны средства, которые лишат оккупантов преимущества в воздухе.
Молдова или одна из стран Балтии станут жертвами агрессии России, если оккупанты одержат победу в Украине, считает бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Он призвал западный мир сделать все для победы Киева в войне с Москвой.
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