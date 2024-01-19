УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Война в Украине может длиться от 2 до 5 лет: CNN раскрыло прогнозы США

Юлия Закрепа
19 января 2024, 18:26
Оценки продолжительности войны различаются, но "практически все" эксперты предполагают, что будет еще по крайней мере два года борьбы.
Война в Украине может длиться от 2 до 5 лет: CNN раскрыло прогнозы США
США дали прогноз войне в Украине / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты

Согласно данным американской разведки и прогнозов американских политиков известно, что война в Украине может длиться не менее двух лет даже, если США полностью остановят поддержку Киева после победы Дональда Трампа на выборах.

Ранее Трамп уже делал заявление, что остановит войну в Украине в первый же день своего возвращения в Белый дом. Представитель Демократической партии Майк Квигли рассказал, что это можно понимать как планы Трампа позволить Путину сохранить уже захваченную территорию. Однако мало кто верит, что такие идеи Трампа действительно остановят войну, пишет CNN

"Независимо от того, что произойдет в американской политике в этом году, представители разведки США и Запада считают, что война России в Украине, вероятно, продлится намного дольше", - пишет издание.

видео дня

Оценки продолжительности войны различаются, но "практически все" эксперты предполагают, что будет еще по крайней мере два года борьбы. В частном порядке некоторые официальные лица США и Запада говорят, что боевые действия могут продолжаться еще пять лет.

Постоянная поддержка Западом Украины имеет решающее значение для продолжения борьбы, утверждают официальные лица США и Запада. Сотрудники разведки США не верят, что сокращение помощи окажет серьезное влияние на поле боя для Украины в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе отсутствие помощи США может позволить Москве восстановить темп наступления, увеличив собственное производство оружия и воспользовавшись поддержкой Ирана и Северной Кореи, говорят информированные источники.

Американский чиновник заявил, что ожидается, что Украина проведет этот год, работая над укреплением своей оборонно-промышленной базы и восстановлением своих сил в ожидании еще больших боевых действий в 2025 году - стратегия, на которой, вероятно, также сосредоточится Россия.

"Вот почему постоянная поддержка Запада так важна, поскольку в следующем году будет сделано все, что решит, как будет развиваться 2025 год и, возможно, дальше", - сказал он.

Представитель американских военных, дислоцированный в Европе, заявил CNN, что Украина сможет снова попытаться прорваться в Мелитополь не ранее, чем через два года. В текущем году ни одна из сторон не сможет осуществить крупный прорыв, считают официальные лица США и Запада.

Обе стороны "слишком истощены с точки зрения войск и оборудования, чтобы увидеть значительные шаги в 2024 году", - сказал собеседник канала.

Напомним, что Байден сделал важное заявление для Украины о военной помощи. Президент США после встречи с американскими конгрессменами отметил, что Конгресс может принять положительное решение о помощи Украине.

Топгенерал из США назвал главное условие победы Украины в войне с РФ. Филипп Бридлав уверен, что" западные лидеры прислуш одержали победу над своими страхами "и поэтому"неспособны осознать, что означает побежденный Путин".

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США вторжение России новости Украины
Реклама

Главное за день

Война в Украине может длиться от 2 до 5 лет: CNN раскрыло прогнозы США

Война в Украине может длиться от 2 до 5 лет: CNN раскрыло прогнозы США

18:26 Украина
Этим хотели кормить военных: на складах ВСУ нашли кучу испорченной еды

Этим хотели кормить военных: на складах ВСУ нашли кучу испорченной еды

17:06 Украина
Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ: возведут линии обороны с бункерами

Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ: возведут линии обороны с бункерами

16:28 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:32

"Путин хочет стереть Украину": РФ перед выборами усилит агрессию - спикер ЕС

18:32

Лежал в снегу возле оккупантов: раненого военного чудом спасли с помощью дрона

18:26

Война в Украине может длиться от 2 до 5 лет: CNN раскрыло прогнозы США

18:09

Заменят витамины: какие продукты очень полезны для беременныхВидео

18:07

Что будет, если не менять белье каждый день: ответ врача заставит задуматься

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
17:59

На это способны единицы: лишь настоящий детектив сможет найти щенка за 13 секунд

17:49

Германия не дает Украине ракеты Taurus: у Шольца назвали три причины

17:24

Россияне изменили тактику в Авдеевке: Штупун раскрыл цели врага и новый метод атак

17:23

Нельзя допустить возобновления на должностях чиновников с гражданством РФ - эксперт

Реклама
17:06

Этим хотели кормить военных: на складах ВСУ нашли кучу испорченной еды

17:03

Трамп призвал не заключать соглашение о границе, от которого зависит помощь Украине

16:55

Секрет раскрыт: для чего нужны маленькие черные точки на лобовом стекле

16:36

Дочь-Халк путинистки Шукшиной опозорила "родословную" нарядом

16:33

На фронте сложилась патовая ситуация: полковник сказал, что нужно для перелома

16:29

РФ вернулась к первоначальной стратегии: россияне хотят захватить две области

16:28

Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ: возведут линии обороны с бункерами

16:18

Это делает вас старше на 10 лет: парикмахер назвала 3 ошибки во время стрижки

16:05

"Хороший грохот": в ГУР раскрыли детали мощных прилетов после ударов БПЛА в РФ

15:51

РФ удерживает на северной границе с Украиной 22 тысячи военных: Наев раскрыл риски

15:43

Путин через 5-8 лет может напасть на НАТО – Минобороны Германии

Реклама
15:25

Накроет череда неудач: что нельзя делать 20 января

15:12

Только самые внимательные найдут подарок за 8 секунд: чрезвычайно сложная загадка

14:58

Предательница Анна Asti сбежала из России

14:45

У Путина планируют "большое наступление" в четырех областях: в FT узнали детали

14:39

Очень нужно в войсках: в Минобороны назвали, чем срочно необходимо усилить ВСУ

14:30

Вот почему на самом деле собаки едят траву: врач раскрыл секрет поведения псовВидео

14:23

Вы очень удивитесь: трюк с кошачьим наполнителем предотвращает запотевание стекол в авто

14:23

Планы Путина могут провалиться: Маломуж назвал 2 сценария дальнейшего течения войныВидео

13:49

Действительно ли сода помогает при изжоге: ответ эксперта вас удивитВидео

13:37

Массированные удары РФ по Украине: Жданов раскрыл новую тактику россиян

13:29

Мечтаю не умирать: Ефросинина рассказала о своей проблеме с алкоголем

13:11

Будут снегопады и похолодание до -15: погода в выходные принесет "сюрпризы"

12:51

Новое наступление РФ на Киев: Маломуж раскрыл, возможен ли прорыв из БеларусиВидео

12:41

Ржавчина отпадет за минуты: женщина показала, как быстро отреставрировать мебель

12:27

Засада в Брянской области: бойцы РДК "покрошили" россиян и захватили технику РФ

12:03

Не отходя от прилавка: 6 простых способов, как выбрать качественную колбасуВидео

11:55

НАТО предупреждает население Запада о подготовке к "всесторонней войне" с Россией

11:36

Еще один А-50 испытывает судьбу: оккупанты нашли замену сбитому самолету

11:31

РФ нацелилась на два крупных города: стянула десятки тысяч солдат для штурма

11:17

Загадочная оптическая иллюзия: найдите лица троих женщин за 9 секунд

Реклама
10:58

Китайский гороскоп на 19 января 2024: Козе - терпение, Кабану - уверенность на работе

10:55

Россияне заявили о "захвате" Веселого: в ISW оценили продвижение РФ

10:48

Вы даже не подозревали: вот, что означает тайная стрелка на приборной панели авто

10:48

"Это бред": Гетманцев объяснил, будут ли вводить налог на переводы в 18%

10:41

Церковный праздник 20 января: не подбирайте ничего на улице

10:21

Россияне "любят убивать": у Зеленского предупредили о рисках новой войны в Европе

10:16

Стало известно, кто будет вести Нацотбор Евровидения-2024

09:59

"Россияне везде давят": враг пытается перерезать последнюю дорогу на Авдеевку

09:50

В РФ запустили производство аналога Shahed: в ISW рассказали о новой тактике обстрелов

09:41

Оккупанты притихли, а ВСУ продвигаются вперед: какова ситуация на Херсонщине

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Знаки зодиакаКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подругеЦерковные праздники 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять