Война в Украине может длиться от 2 до 5 лет: CNN раскрыло прогнозы США

Оценки продолжительности войны различаются, но "практически все" эксперты предполагают, что будет еще по крайней мере два года борьбы.

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США дали прогноз войне в Украине / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты

Согласно данным американской разведки и прогнозов американских политиков известно, что война в Украине может длиться не менее двух лет даже, если США полностью остановят поддержку Киева после победы Дональда Трампа на выборах.

Ранее Трамп уже делал заявление, что остановит войну в Украине в первый же день своего возвращения в Белый дом. Представитель Демократической партии Майк Квигли рассказал, что это можно понимать как планы Трампа позволить Путину сохранить уже захваченную территорию. Однако мало кто верит, что такие идеи Трампа действительно остановят войну, пишет CNN

"Независимо от того, что произойдет в американской политике в этом году, представители разведки США и Запада считают, что война России в Украине, вероятно, продлится намного дольше", - пишет издание. видео дня

Оценки продолжительности войны различаются, но "практически все" эксперты предполагают, что будет еще по крайней мере два года борьбы. В частном порядке некоторые официальные лица США и Запада говорят, что боевые действия могут продолжаться еще пять лет.

Постоянная поддержка Западом Украины имеет решающее значение для продолжения борьбы, утверждают официальные лица США и Запада. Сотрудники разведки США не верят, что сокращение помощи окажет серьезное влияние на поле боя для Украины в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе отсутствие помощи США может позволить Москве восстановить темп наступления, увеличив собственное производство оружия и воспользовавшись поддержкой Ирана и Северной Кореи, говорят информированные источники.

Американский чиновник заявил, что ожидается, что Украина проведет этот год, работая над укреплением своей оборонно-промышленной базы и восстановлением своих сил в ожидании еще больших боевых действий в 2025 году - стратегия, на которой, вероятно, также сосредоточится Россия.

"Вот почему постоянная поддержка Запада так важна, поскольку в следующем году будет сделано все, что решит, как будет развиваться 2025 год и, возможно, дальше", - сказал он.

Представитель американских военных, дислоцированный в Европе, заявил CNN, что Украина сможет снова попытаться прорваться в Мелитополь не ранее, чем через два года. В текущем году ни одна из сторон не сможет осуществить крупный прорыв, считают официальные лица США и Запада.

Обе стороны "слишком истощены с точки зрения войск и оборудования, чтобы увидеть значительные шаги в 2024 году", - сказал собеседник канала.

Напомним, что Байден сделал важное заявление для Украины о военной помощи. Президент США после встречи с американскими конгрессменами отметил, что Конгресс может принять положительное решение о помощи Украине.

Топгенерал из США назвал главное условие победы Украины в войне с РФ. Филипп Бридлав уверен, что" западные лидеры прислуш одержали победу над своими страхами "и поэтому"неспособны осознать, что означает побежденный Путин".

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