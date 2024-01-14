Победа Украины в войне с РФ: топ-генерал из США назвал главное условие

Маневренная война начинается с превосходства в воздухе, напомнил Филип Бридлав

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Филип Бридлав назвал условие победы Украины в вйоне / Коллаж: Главред, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, УНИАН

Широко разрекламированное украинское контрнаступление, начавшееся в июне 2023 года с целью возвращения оккупированных Россией территорий, не принесло результатов, ожидаемых Киевом или его союзниками, заявил бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

Маневренная война начинается с превосходства в воздухе, сказал Бридлав. "Мы не дали Украине того, что ей нужно для установления превосходства в воздухе", - цитирует его Newsweek.

Он также отметил, что, хотя Украине было предоставлено некоторое оружие малой дальности, американские ATACMS (армейская тактическая ракетная система) представляли собой более старые варианты с боеголовками кассетных боеприпасов, менее боеспособными, чем современные образцы.

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"Мы не даем им того, что им нужно для победы. Скорее, мы даем им достаточно, чтобы они оставались на поле боя", - сказал американский военачальник.

Он уверен, что "западные лидеры прислушались к своим страхам" и поэтому "неспособны осознать, что означает побежденный Путин".

Бридлав добавил, что если Запад решит дать Украине то, что ей нужно для победы, Киев обязательно выиграет войну.

Кто такой Филип Бридлав Филип Марк Бридлав — американский военный деятель, генерал ВВС США, бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, передает Википедия. 11 марта 2016 года Североатлантический совет НАТО одобрил назначение генерала Кёртиса Скапаротти на должность Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, а президент США Барак Обама — на пост командующего Европейским командованием ВС США. 1 июля Бридлав официально вышел в отставку с военной службы.

Война в Украине

Ранее генерал ВСУ назвал опасное направление на фронте. Противник продолжает наступать на нескольких направлениях, предупредил Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, ято РФ стянула резервы и пошла на захват крупного города. Продолжаются ежедневные штурмы российских войск, рассказал Александр Сырский.

Как сообщалось ранее, ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

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