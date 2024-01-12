УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Положение трудное, РФ пошла на прорыв: генерал ВСУ назвал опасное направление

Алексей Тесля
12 января 2024, 16:46
Противник продолжает наступать на нескольких направлениях, предупредил Александр Сырский.
Сырский
Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Facebook/UALandForces

Российские захватчики продолжают наступать на нескольких направлениях и имеют ресурсы для этого, заявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Я бы больше сказал, что наступление российской армии терпит неудачу", - отметил Сырский, отвечая на вопрос о провале зимнего наступления армии РФ, передает АрмияInform.

"Они неоднократно определяли для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, затем их переносили – эти задачи у них действительно провалены", – добавил командующий.

видео дня

Однако Сырский отмечает, что противник продолжает наступать на нескольких направлениях и имеет ресурсы для этого.

Ситуация на Купянском направлении

Украинский военачальник отметил, что на Купянском направлении и в Серебрянском лесу ситуация сложная, но контролируемая.

По словам командующего Сухопутными войсками, бои в этих районах происходят каждый день: враг пытается прорвать оборону украинских подразделений, бросая штурмовые отряды.

"Ежедневно мы фиксируем передвижение от 150 до 300 военнослужащих добровольческих штурмовых подразделений оккупантов, которым поставлена задача прорвать нашу оборону и продвинуться вперед", — отметил генерал-полковник ВСУ.

По его словам, на Купянском направлении захватчики имеют целью выйти в населенный пункт Синьковка, чтобы использовать его как плацдарм для наступления на Купянск.

В Серебрянском лесу оккупанты пытаются оттеснить украинские подразделения и расширить свое влияние вокруг дороги Кременная — Лиман.

"В настоящее время они просто физически не могут продвинуться вперед, поскольку находятся под постоянным огнем нашей артиллерии", - добавил Сырский.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, ято РФ стянула резервы и пошла на захват крупного города. Продолжаются ежедневные штурмы российских войск, рассказал Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

Также аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. Отдельно, ВСУ успешно контратаковали к западу от Работино.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ Купянск Александр Сырский война России и Украины
Реклама

Главное за день

Давно чесались руки: почему США и Великобритания нанесли удары по Йемену

Давно чесались руки: почему США и Великобритания нанесли удары по Йемену

17:15 Мнения
У Путина есть коварный план: НАТО будет вынуждено ударить по Беларуси

У Путина есть коварный план: НАТО будет вынуждено ударить по Беларуси

16:54 Политика
Положение трудное, РФ пошла на прорыв: генерал ВСУ назвал опасное направление

Положение трудное, РФ пошла на прорыв: генерал ВСУ назвал опасное направление

16:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:41

Как сделать, чтобы дома пахло невероятной свежестью: копеечные средства

17:15

Давно чесались руки: почему США и Великобритания нанесли удары по Йеменумнение

16:54

У Путина есть коварный план: НАТО будет вынуждено ударить по Беларуси

16:46

Положение трудное, РФ пошла на прорыв: генерал ВСУ назвал опасное направление

16:41

Северная часть Черного моря перешла под контроль Украины - Буданов

Путин будет ждать безвластия в США, чтобы в конце 2024-го напасть на Литву - БульбаПутин будет ждать безвластия в США, чтобы в конце 2024-го напасть на Литву - Бульба
16:32

"Вечные враги": Медведев в истерике пригрозил Британии войной из-за помощи Украине

16:00

Будут прощены 7 ваших грехов: что нужно сделать 13 января

15:56

"Придется заботиться о русских": Буданов упрекнул "уставший от войны" Запад

15:49

"Грохнули" десятки вертолетов и самолетов РФ: в ВСУ объяснили слова Зеленского

Реклама
15:16

Купянск и Угледар в опасности: оккупанты готовят большой штурм

15:14

Пора высказать свою позицию: россияне визжат из-за фото Лорак с украинскими военными

14:59

ВСУ продвинулись возле Вербового: удалось отбить часть территории

14:43

Будут "непопулярные решения": в ОП назвали сроки принятия закона о мобилизации

14:27

"Это будет на совести Европы": РФ может напасть на еще одну европейскую страну – Бульба

14:17

В Польше поймали 15-летнего чешского школьника, рвавшегося воевать в ВСУ

14:05

Чем опасно появление новых родинок: врач рассказала, когда стоит бить тревогу

13:38

2,5 млрд фунтов помощи для Украины: британский премьер Сунак приехал в Киев

13:38

Прощание с Виталием Билоножко: жена артиста скорбит на церемонии

13:25

Гороскоп на завтра 13 января: Тельцу - брак, Лев - не делитесь секретами с супругом

13:16

Ни работы, ни учебы: юрист пояснил, чего мужчины не получат без учета в ТЦК

Реклама
13:11

Евровидение 2024: кто будет бороться за право представить Украину в ШвецииВидео

12:48

Потап в Дубае сел в лужу: не знает украинских поговорок

12:25

В Украину идут сильные морозы до -21: синоптик сказал, где будет холоднее всего

12:24

Сейчас ни Украина, ни РФ не могут идти в наступление: Буданов назвал причины

12:05

Надо за 8 секунд угадать, какое животное на рисунке: непростая загадка с "изюминкой"

12:03

Поставки ракет из КНДР в РФ: в ГУР сделали заявление, а в США ввели санкции

11:39

Эксперт пояснил, как Путин руками белорусов будет организовывать конфликт с НАТО

11:36

Алкоголь зло: у путинистки Кудрявцевой больше нет мужа

11:33

В Politico назвали страны, которые помогают РФ обходить санкции и изготавливать оружие

11:19

Церковный праздник 13 января: ни в коем случае не обижайте в этот день кошку

10:56

ЕС готов пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в €50 млрд – FT

10:46

У Ирины Федишин случилось большое семейное горе

10:41

"Грозит штраф и общественные работы": прокуратура взялась за предательницу Лолиту

10:34

Загадочная головоломка: только 2% людей смогут найти число 749

10:27

Участница "Мастер Шефа" показала элементарный рецепт ленивых беляшей как из детства за 30 минут

10:26

Без повесток на почту: в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации

09:54

Пенсии в Украине будут назначать иначе: что ужесточили

09:42

Премьер Британии сегодня посетит Киев и подпишет важные договоренности: что известно

09:16

Украина остро нуждается в помощи США, но она пока "на паузе" – Белый дом

09:00

Дронов станет меньше: эксперты рассказали, как морозы изменят ситуацию на фронте

Реклама
08:24

В РФ проблемы со штурмами: на левобережье Херсонщины стягивают пехотинцев и десантников

08:10

О способности РФ финансировать войнумнение

07:54

Новая война: США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене - что известноВидео

06:55

ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории - ISW

06:10

Дымовая завеса вокруг мобилизационного законамнение

05:30

Сын плакал весь вечер: украинский военный вернулся из почти 2-летнего пленаФото

04:46

Как отмыть застарелые пятна с индукционной плиты: быстрый и экономный способ

04:15

РФ в 2024-м увеличит оборонпром за счет россиян: эксперт оценил возможность бунтов

03:21

Хитрая математическая головоломка определит уровень IQ: нужно решить за 12 секунд

02:40

58-летняя Ассия Ахат похвасталась сдобными формами в черном кэтсьюте

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять