Положение трудное, РФ пошла на прорыв: генерал ВСУ назвал опасное направление

Противник продолжает наступать на нескольких направлениях, предупредил Александр Сырский.

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Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Facebook/UALandForces

Российские захватчики продолжают наступать на нескольких направлениях и имеют ресурсы для этого, заявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Я бы больше сказал, что наступление российской армии терпит неудачу", - отметил Сырский, отвечая на вопрос о провале зимнего наступления армии РФ, передает АрмияInform.

"Они неоднократно определяли для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, затем их переносили – эти задачи у них действительно провалены", – добавил командующий.

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Однако Сырский отмечает, что противник продолжает наступать на нескольких направлениях и имеет ресурсы для этого.

Ситуация на Купянском направлении

Украинский военачальник отметил, что на Купянском направлении и в Серебрянском лесу ситуация сложная, но контролируемая.

По словам командующего Сухопутными войсками, бои в этих районах происходят каждый день: враг пытается прорвать оборону украинских подразделений, бросая штурмовые отряды.

"Ежедневно мы фиксируем передвижение от 150 до 300 военнослужащих добровольческих штурмовых подразделений оккупантов, которым поставлена задача прорвать нашу оборону и продвинуться вперед", — отметил генерал-полковник ВСУ.

По его словам, на Купянском направлении захватчики имеют целью выйти в населенный пункт Синьковка, чтобы использовать его как плацдарм для наступления на Купянск.

В Серебрянском лесу оккупанты пытаются оттеснить украинские подразделения и расширить свое влияние вокруг дороги Кременная — Лиман.

"В настоящее время они просто физически не могут продвинуться вперед, поскольку находятся под постоянным огнем нашей артиллерии", - добавил Сырский.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, ято РФ стянула резервы и пошла на захват крупного города. Продолжаются ежедневные штурмы российских войск, рассказал Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

Также аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. Отдельно, ВСУ успешно контратаковали к западу от Работино.

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