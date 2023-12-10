Сырский: ситуация на востоке сложная, россияне наступают по всему фронту

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский о ситуации на фронте.

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Ситуация на востоке сложная, россияне наступают по всему фронту / коллаж: Главред, фото: телеграм Сырский

Сегодня, 10 декабря, Александр Сырский провел совещание с командирами подразделений, которые держат оборону на Восточном направлении. Об этом командующий восточной группировкой войск сообщил в своем телеграм-канале.

Командование проанализировало обстановку и рассмотрело варианты того, как стоит действовать далее.

По словам Сырского, ситуация на фронте остается стабильно сложной. Всё дело в том, что оккупанты наступают со всех сторон.

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"Оперативная ситуация на востоке остается сложной. Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту", - говорит Сырский.

Также во время совещания командующий Восточной группировкой и командиры совместно приняли меры для того, чтобы обеспечить устойчивость украинской обороны и сохранить жизни украинских воинов. Помимо прочего, принимались решения по рациональному использованию боеприпасов.

Ситуация на востоке Украины

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за последние сутки на Бахмутском направлении Силы обороны отбили 14 атак врага, на Авдеевском направлении украинские защитники удерживают врага, который не оставляет попыток захватить город и давит со всех строн, там воины Украины смогли отбить 19 атак. В районе Марьинки при этом отбили 8 вражескаих атак.

Ситуация на фронте

Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

Также,аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. Отдельно, ВСУ успешно контратаковали к западу от Работиного.

Помимо прочего, Россия готовит новые ИПСО в ближайшее время, пытаясь максимально помешать оказанию Западом военной помощи Украине. Среди прочего, РФ в Европе задействует местных популистов.

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