Россия будет продолжать манипулировать общественным мнением в Украине, США и странах ЕС.

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РФ раскачивает Запад / Коллаж скриншот YouTube, 24 ОМБр имени короля Даниила

Россия готовит новые ИПСО в ближайшее время, пытаясь максимально помешать оказанию Западом военной помощи Украине. Среди прочего, РФ в Европе задействует местных популистов.

Как рассказал в интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, наступают благоприятное для спецслужб России избирательные годы в США и Евросоюзе.

"Действительно, в США выборы, в Европе начинаются избирательные годы. Есть также популисты, которые хотят свергнуть существующие коалиции. Они используют пророссийские лозунги, серфингуют на украинофобских настроениях, на усталости от Украины. Поэтому они однозначно будут использоваться российской пропагандой в странах Запада, странах Глобального Юга, где будут говорить, что это американская провокация", - рассказал Кулик. видео дня

Также Россия будет пытаться вбить клин между Залужным и Зеленским, между участниками возможной договоренности в Верховной Раде.

"(Россия - Главред) будет выхватывать коррупционные истории и максимально их раздувать или же их придумывать. Когда есть вал таких историй, то, соответственно, утрачивается способность критически мыслить и различать истинную историю от выдумки", - отметил эксперт.

Россия будет играть на слабой информационной гигиене украинского общества, вбрасывать разнообразные ИПСО, которым будет трудно сопротивляться, уверен Кулик.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Поддержка США Украины падает

Республиканцы отказываются поддерживать законопроект с многомиллиардной поддержкой Украины, поскольку не пришли с демократами совместного решения по финансированию миграционной политики США.

Между тем американские чиновники постоянно подчеркивают на брифингах, что средства на военную и финансовую поддержку Украины почти исчерпаны.

Это, по мнению ряда экспертов, может свидетельствовать о том, что поддержка Соединенными Штатами усилий ВСУ в борьбе с российскими оккупантами постепенно будет уменьшаться, что, в свою очередь, грозит Украине поражением перед Россией.

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