РФ стянула резервы и пошла на захват крупного города: генерал назвал направление

Продолжаются ежедневные штурмы российских войск, рассказал Александр Сырский.

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Александр Сырский рассказал о тяжелых боях на фронте / Telegram Сырский, Командование Объединенных сил ВСУ

Враг продолжает интенсивные наступательные действия в Купянском и Бахмутском направлениях, а также перегруппировывается на Лиманском направлении, рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Как сообщил он в Telegram, на Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка, при этом противник пытается наступать в направлении города Часовой Яр.

"На Купянском направлении продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка для создания плацдарма и последующего наступления на город Купянск", - отметил украинский генерал.

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По его данным, на Лиманском направлении российские оккупанты после понесенных потерь проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступательных действий. В то же время, на этом направлении враг активно применяет авиацию для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами.

Украинский военачальник уточнил, что агрессор увеличил количество использования техники, с помощью которой пытается поддержать штурмовые действия пехоты. Также для продолжения штурмовых действий враг использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников "шторм z" и "шторм v". Кроме того, противник продолжает перебрасывать резервы по другим направлениям.

"Наши воины, вопреки сложным условиям, мужественно держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед. В органах управления всех уровней постоянно проводится работа по выработке решений, направленных прежде всего на опережение действий врага, ведение эффективной контрбатарейной борьбы, уничтожение резервов оккупантов на путях их выдвижения и сохранение жизни наших военнослужащих", - добавил Сырский.

/ t.me/osirskiy

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ситуация на востоке сложная, россияне наступают по всему фронту. Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

Также аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. Отдельно, ВСУ успешно контратаковали к западу от Работино.

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