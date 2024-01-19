Оккупанты притихли, а ВСУ продвигаются вперед: какова ситуация на Херсонщине

В Украине резко меняется погода и подстроиться под нее боевые условия могут не всегда, отметила Гуменюк.

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ВСУ продвигаются на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Представительница Сил обороны на юге Украины Наталию Гуменюк сообщила, что украинские военные пытаются расширить плацдарм на левом берегу Херсонской области. Этому способствует мощная боевая работа защитников.

Гуменюк рассказала, что на Херсонщине резко меняется погода и подстроиться под нее боевые условия могут не всегда. Применение техники должно предусматривать такие изменения.

"В частности, активность в воздухе, что сейчас самое актуальное, дроновые атаки и дроновая разведывательная деятельность существенно претерпела изменения за вчерашние сутки, потому что действительно было невозможно на некоторых участках применить такое вооружение. Если предыдущие сутки перед тем характеризовались чрезвычайной активностью дронов врага в воздухе, в том числе и сбросом осколочных боеприпасов, враг нарастил свое присутствие там фактически в 4 раза, более 40 сбросов было зафиксировано вдоль правого берега по населенным пунктам. То эти сутки прошли гораздо спокойнее. Даже количество артиллерийских обстрелов снизилось. Если раньше мы говорили о 100+, то эти сутки не дотянули и до 70 обстрелов по Херсонской и Николаевской областям", - сказала она в эфире телемарафона "Єдині новини". видео дня

Гуменюк также отметила, что оккупанты продолжают терять технику и живую силу во время штурмов ВСУ на левом берегу Днепра.

"Что касается левого берега - враг продолжает свои бессмысленные штурмы, нет в них ни успеха, ни продвижения. Они получат расходы личного состава и техники и возвращаются на свои позиции. Мы продолжаем удерживать позиции, работаем над тем, чтобы было и расширение", - добавила она.

Напомним, что ВСУ расширяют плацдарм на Херсонщине. Наталья Гуменюк рассказала, что интенсивность штурмовых действий врага нестабильна. В Херсонской области уменьшилось количество подразделений типа "Шторм Z". Однако вместе с тем увеличилось количество морских пехотинцев.

Гуменюк оценила ситуации в крынках на Херсонщине. Армия оккупантов штурмует позиции Вооруженных сил Украины возле Кринок. Однако результативность атак российских войск является нулевой.

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