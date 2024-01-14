ВСУ расширяют плацдарм на Херсонщине: Россия стягивает туда резервы оккупантов

Россияне подтянули оперативные резервы морской пехоты, а также десантно-штурмовых войск на левый берег Днепра.

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Гуменюк рассказала, что происходит на левобережье Днепра / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 56-я отдельная мотопехотная бригада, скриншот: deepstatemap

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что интенсивность штурмовых действий врага нестабильна. В Херсонской области уменьшилось количество подразделений типа "Шторм Z". Однако вместе с тем увеличилось количество морских пехотинцев.

"Действительно, они подтянули оперативные резервы с использованием морской пехоты, а также десантно-штурмовых войск. но при этом у них есть существенный морально-психологический диссонанс", - отметила Наталья Гуменюк для 24 канала.

Эти подразделения уже обучены, осознают мощность этой операции, поэтому понимают, что без поддержки авиации и бронетехники, штурмы удачными быть просто не могут. Требуя такую поддержку у командования, оккупанты подвергают себя внутренним спорам.

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"Мы констатируем волнообразный спад и подъем штурмовых действий. Они, как только аккумулируют усилия, повышают интенсивность штурмов до 9-10 в сутки. Как только у них возникает внутреннее недоразумение, снова происходит спад - 2-4 штурма", - рассказала Гуменюк.

Силы обороны контролируют ситуацию. Штурмы россиян в основном неудачные, поэтому им приходится возвращаться на занятые позиции. К слову, в районе украинского плацдарма обустроена "полоса невозврата" из бронетехники, которую сожгли Силы обороны.

"Переходя этот психологический рубеж, враг теряет уверенность в собственных действиях", - пояснила пресс-секретарь ОК "Юг".

Украинским военным удается удерживать плацдарм и продолжать расширять его.

Напомним, что ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра и продвигаются вперед. Силы обороны Украины продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра. Украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Россияне хотят выбить ВСУ из важных плацдармов. Оккупанты не отказываются от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Оккупанты совершили 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск.

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