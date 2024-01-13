'Ищут аэродромы': Свитан раскрыл цели утренней атаки и тактику россиян

Воздушные силы во взаимодействии с другими подразделениями не использовали ракеты, чтобы сбить российские средства.

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Свитан рассказал об утренней атаке РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия, скриншот: видео

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал сегодняшнюю атаку захватчиков. По его мнению, враг пытался пристреляться, чтобы понять несколько вещей.

Военный эксперт для 24 канала отметил, что всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника:

7 зенитных управляемых ракет С-300 / С-400;

3 ударные БПЛА"Shahed-136/131";

6 аэробалистических ракет Х-47М2"Кинжал";

до 12 крылатых ракет Х-101 / Х-555 / Х-55;

6 крылатых ракет Х-22;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Украинским воинам прямым попаданием удалось уничтожить 7 крылатых ракет Х-101/х-555 / Х-55 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. в то же время более 20 всех перечисленных средств не достигли своих целей: либо упали в поле, либо подорвались в воздухе, либо повлияли средства радиоэлектронной борьбы наших Сил обороны.

видео дня

То есть воздушные силы во взаимодействии с другими подразделениями не использовали ракеты, чтобы сбить российские средства. Благодаря системам РЭБ вражеская ракета отводится на сотни метров от цели, а особенно от военных баз и аэродромов, где можно прикрыть аэродром.

"В основном атаки выпадают на военные объекты. Они пытаются найти аэродромы или аэродромные сооружения, понимая процессы, что происходит подготовка к приемке авиационной техники типа F-16 и не только. Поэтому пытаются пристреляться или по крайней мере понять, как мы защищаем аэродромы, разложить определенную динамику перемещения ЗРК, систем РЭБ и алгоритмы противодействия аэродромных служб ракетным атакам", - пояснил Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Напомним, что 13 января 2024 года оккупанты запустили по Украине ракеты. Был зафиксирован взлет одного 2миг-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Воздушные силы ВСУ сообщали о пуске крылатых ракет с самолетов Ту-95МС с Каспия.

Взрывы раздавались в Днепре, Чернигове, Кропивницком. Стали известны все подробности ракетной атаки РФ. Российские оккупанты атаковали страну крылатыми ракетами, ракетами "Кинжал". Сообщалось также о пусках Х-22.

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