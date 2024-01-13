РФ запустила по Украине шесть "Кинжалов": в ВСУ рассказали, удалось ли их сбить

Во время сегодняшнего ракетного удара РФ более 20 вражеских воздушных средств не достигли цели.

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Силы ПВО сбили 8 крылатых ракет во время атаки РФ по Украине 13 января / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Нацполиция, t.me/pgo_gov_ua

Утром 13 января российские оккупанты запустили по Украине шесть аэробаллистических ракет "Кинжал". Половина из них не достигла целей. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Сегодня мы видели шесть "Кинжалов", мы о них сообщали. И в конце концов шесть их было тоже, половина точно не достигла целей - это 100%", - сказал Игнат.

На вопрос о том, были ли во время сегодняшней атаки фальш-цели, спикер Воздушных сил сказал, что не исключает, что было несколько целей, где было вражеское влияние.

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Он добавил, что более 20 воздушных средств не достигли цели. По словам Игната, они могли упасть на открытой местности либо был подрыв в воздухе, либо они не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.

Ракетный удар по Украине 13 января 2024

Утром в субботу, 13 января, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетного удара страны-агрессора РФ. Воздушные Силы сообщили о взлетах нескольких истребителй МиГ-31К ПКС РФ - носителей "Кинжалов". Войска РФ выпустили по территории страны крылатые ракеты из бомбардировщиков Ту-95. Пуски производились из района Каспийского моря.

Взрывы гремели в Днепре, Кропивницком, на Полтавщине и Сумщине, в Чернигове упали обломки ракеты.

В Воздушных силах сообщили, что оккупанты применили крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника. Силы ПВО уничтожили 8 ракет.

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