Взрывы в Днепре, Чернигове, Кропивницом: первые подробности ракетной атаки РФ

РФ выпустила по территории Украины крылатые ракеты из бомбардировщиков Ту-95. Пуски производились из района Каспийского моря. Также в небо подняли МиГ-31.

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Утром 13 января вся Украина - под массированным ракетным ударом РФ / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine

Рано утром 13 января по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты атаковали страну крылатыми ракетами, ракетами "Кинжал". Сообщалось также о пусках Х-22.

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ выпустили по территории страны крылатые ракеты из бомбардировщиков Ту-95. Пуски производились из района Каспийского моря.

Позже в Воздушных силах сообщалось о взлетах МиГ-31 и Ту-22, которые также могут нести ракетное вооружение.

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Взрывы в Днепре

В Днепре было несколько взрывов. Воздушные Силы предупреждали об угрозе ракет "Кинжал".

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил информацию.

"Очередная ракетная атака врага в Украине. С пяти утра в области несколько раз было громко. Вся информация – после завершения тревоги", - написал он в Telegram.

Также Лысак призвал находиться в безопасных местах и не помогать врагу.

"Угроза еще продолжается. Находитесь в безопасных местах. Не помогайте врагу и ничего не выкладывайте и не комментируйте", - добавил он.

Взрывы в Чернигове

В Чернигове также были слышны взрывы. В районе города работают силы ПВО.Об этом сообщил в Telegram глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в направлении города двигалось несколько воздушных целей.

Взрывы в Кропивницком

Сегодня рано утром в Кропивницком также было громко.

В Воздушных силах ВСУ призвали жителей города до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Взрывы на Полтавщине

Утром враг атаковал и Полтавскую область. Работали силы ПВО. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Во двор одного из частных домов в Кременчугском районе упала неразорвавшаяся ракета. К счастью, пострадавших нет. Повреждено хозяйственное сооружение. На месте работают профильные специалисты", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Главред, российские оккупанты угрожают запустить в 2024 году межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом открыто заявили в Минобороны РФ. Враг утверждает, что планирует запустить 7 таких ракет. В то же время там не раскрыли "цели".

Напомним, военный эксперт Петр Черник заявил, что страна-агрессор Россия по состоянию на это время имеет возможность производить до 120 ракет за месяц. Оккупанты использовали большую часть своих запасов, однако производство некоторых видов ракет они смогли поставить на конвейер.

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