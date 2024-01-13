Какой неприкосновенный запас ракет еще остался в РФ: ответ эксперта

Россияне могут за месяц изготавливать до 120 ракет, отмечает Черник.

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К сожалению, часть ракет РФ сумела поставить на конвейер, говорит Черник/ коллаж Главред, фото: скрин с видео

Страна-агрессор Россия по состоянию на это время имеет возможность производить до 120 ракет за месяц. Оккупанты использовали большую часть своих запасов, однако производство некоторых видов ракет они смогли поставить на конвейер. Об этом сказал военный эксперт Петр Черник в комментарии ТСН.uа.

"До начала этой войны 11 классов неядерных стратегических ракет, начиная от Х-101, Х-47М2 "Кинжал", и заканчивая старенькой "точкой-У", запасы исчислялись в пределах до 7000. 80%, а может 90% этих запасов применено. Осталось где-то в пределах 10-15% неприкосновенного запаса", – сказал военный эксперт.

Но он отметил, что часть ракет российским оккупантам удалось поставить на конвейер, и сейчас страна-агрессор изготавливает много таких новых ракет.

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"К большому сожалению, Х-101, Х-47М2 "Кинжал", 3М14 "Калибр", дальнобойные ракеты от 2500 до 5000 км нанесения ударов, а также управляемые авиационные ракеты Х-31, Х-35, Х-59 с задачей ударов от 110 до 300 км сумели поставить на конвейер. Темп производства, по моим подсчетам, в пределах 100-120 ракет в месяц. Это довольно большой показатель", – сказал эксперт.

Однако, по его словам, массовый ракетный удар, который произошел 29 декабря, по большому счету ничего нового не показал. Тогда Россия использовала, в частности, 122 ракеты.

"Это при том, что в первый день войны было применено 120 ракет. То есть до наибольшего показателя одномоментного залпа всего-навсего плюс две ракеты. Если бы они сюда добавили ракет хотя бы 100, то можно было бы говорить, что в них действительно что-то по-настоящему сдвинулось с самой высокой точки, на которой они находятся. Как стали они на эту точку 120-130 ракет, так будут и на ней стоять", – отметил Черник.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ракетные удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, вечером 10 января РФ ударила двумя ракетами по отелю в центре Харькова. В результате 11 человек пострадали, среди них – журналисты турецкого издания. Кроме гостиницы пострадали жилые дома – один коммунальный, один частный, автосалон, производственное предприятие.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, по чему оккупанты теперь будут бить ракетами. Российские захватчики теперь во время ракетных ударов ориентируются не на энергетические объекты.

Напомним, в ВСУ раскрыли тревожный сценарий ракетных ударов РФ. У Украины не хватит средств, чтобы сбивать все ракеты типа С-300, которыми оккупанты постоянно обстреливают Харьков и другие украинские города, заявил спикер воздушных сил Юрий Игнат.

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