"Придется заботиться о русских": Буданов упрекнул "уставший от войны" Запад

Глава ГУР напомнил западным странам, что Россия является угрозой не только для Украины, но и для других государств.

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Буданов упрекнул "уставший от войны" Запад/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Тем, кто за границей считает, что устал от войны в Украине, "придется заботиться о московитах, когда они придут занимать их собственные территории".

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Le Monde. Он отметил, что война страны-агрессора России против Украины началась 10 лет назад, и уже почти два года продолжается полномасштабная война, поэтому усталость проявляется на разных уровнях – как на индивидуальном, так и на общественном.

"Я не критикую, это вполне объяснимое явление. Главное – найти решения, и мы их вовремя нашли", – сказал Буданов. видео дня

Глава ГУР отметил, что РФ ведет войну не только против Украины, но и против НАТО, о чем с самого начала утверждает российская пропаганда.

"Ежедневно читаю российские [секретные] доклады и отчеты, которые циркулируют по разным каналам. В каждом из них речь идет об "ударах по базам НАТО", уточняется, что там было "50 поляков", "30 французов" и так далее. Они знают, что это неправда, но передают именно эту информацию", – сказал глава Главного управления разведки.

Он добавил, что российские пленные были очень удивлены, не увидев в Украине ни одного солдата НАТО, ведь они думали, что именно против военных Североатлантического альянса они пришли воевать, а Украина является только первым этапом.

Также Буданов подчеркнул, что введенных Западом санкций против РФ недостаточно. Он отметил, что ограничения должны были бы затронуть основные секторы экономики РФ: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом.

Глава ГУР также отметил, что Украине важно сейчас получить большее количество снарядов и артиллерийских систем.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что в РФ проблемы со штурмами – на левобережье Херсонщины стягивают пехотинцев и десантников. Страна-агрессор Россия перебросила на левобережье Днепра на Херсонщине больше морских пехотинцев и десантников.

Также ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись возле Вербового – удалось отбить часть территории. Украинские военные отражают атаки оккупантов на Запорожском направлении. Возле Вербового удалось отбить полкилометра территории.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас ни Украина, ни РФ не могут идти в наступление. Он объяснил это интенсивностью применения беспилотников обеими сторонами и плотностью минных полей, которой не фиксировали со времен Второй мировой войны.

Напомним, в Белом доме заявили, что Украина остро нуждается в помощи США, но она пока "на паузе". Атаки российских оккупантов по Украине лишь усиливаются. Потребность в предоставлении украинцам помощи является очень острой, особенно зимой. Поэтому помощь нужно восстановить, подчеркнул координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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