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"У нас не хватит средств": в ВСУ раскрыли тревожный сценарий ракетных ударов РФ

Алексей Тесля
11 января 2024, 15:05
Юрий Игнат назвал самый лучший метод борьбы с ударами ракетных комплексов С-300.
Игнат, С-300
Юрий Игнат предупредил об опасности ракетных ударов РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

У Украины не хватит средств, чтобы сбивать все ракеты типа С-300, которыми оккупанты постоянно обстреливают Харьков и другие украинские города, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Лучший метод – уничтожить пусковые установки на территории России, откуда эти ракеты запускаются, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

По его словам, Силы обороны делают все возможное в этом направлении.

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"Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые есть у России на складах у нас просто не хватит никаких средств. Поэтому самый лучший метод - это уничтожение пусковых установок на территориях, откуда запускают ракеты", - отметил Игнат.

Он добавил, что Украине нужно высокоточное оружие, чтобы уничтожать дивизион С-300, размещаемый РФ на передней линии.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе.

Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55. Также РФ ударила ракетами "Кинжал".

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

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война России и Украины ракетный удар Юрий Игнат
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