"У нас не хватит средств": в ВСУ раскрыли тревожный сценарий ракетных ударов РФ

У Украины не хватит средств, чтобы сбивать все ракеты типа С-300, которыми оккупанты постоянно обстреливают Харьков и другие украинские города, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Лучший метод – уничтожить пусковые установки на территории России, откуда эти ракеты запускаются, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.
По его словам, Силы обороны делают все возможное в этом направлении.
"Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые есть у России на складах у нас просто не хватит никаких средств. Поэтому самый лучший метод - это уничтожение пусковых установок на территориях, откуда запускают ракеты", - отметил Игнат.
Он добавил, что Украине нужно высокоточное оружие, чтобы уничтожать дивизион С-300, размещаемый РФ на передней линии.
Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Удары РФ по Украине
Ранее сообщалось, что РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе.
Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55. Также РФ ударила ракетами "Кинжал".
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах.
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