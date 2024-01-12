"Грохнули" десятки вертолетов и самолетов РФ: в ВСУ объяснили слова Зеленского

Юрий Игнат рассказал об уничтожении летательных средств российских оккупантов.

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Юрий Игнат прокомментировал уничтоженрие авиационной техники РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что украинская сторона уничтожила за раз 26 вертолетов и 12 самолетов россиян.

Глава государства имел в виду их уничтожение не в воздухе, а на земле, подчеркнул он в эфире телемарафона.

Представитель ВС отметил, что не хотел бы особо комментировать слова президента, но "все прекрасно знают, о чем идет речь".

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"Не сбили, а уничтожили. Я думаю, речь идет о тех вещах, которые все уже давно обсудили и несколько подзабыли. Это уничтожение средств противника летательных аппаратов — вертолетов и самолетов — непосредственно на аэродромах базирования", — сказал Игнат.

Добавим, что с начала вторжения в Украину страна-оккупант РФ потеряла 329 самолетов и 324 вертолета, говорится в сводке Генштаба.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее Зеленский рассказал о секретном оружии ВСУ. Союзники передали украинским военным дальнобойное оружие, которым Вооруженные Силы Украины эффективно уничтожают российские самолеты и вертолеты.

Напомним, 22 декабря ВСУ уничтожили три российских самолета Су-34. Российские оккупанты подтвердили потерю трех бортов на южном направлении. По некоторым версиям, они были сбиты во время бомбардировки украинского плацдарма в районе Крынок в Херсонской области.

Как ранее сообщалось, вероятнее всего, три российских бомбардировщика Су-34 были поражены ЗРК Patriot. Эксперты подчеркнули, что использование системы противовоздушной обороны против российской тактической авиации является значимым достижением.

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