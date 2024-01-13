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Война РФ против Украины является частью переломного момента в истории – Байден

Алёна Воронина
13 января 2024, 16:02обновлено 13 января, 17:07
Демократия в разных уголках мира находится под угрозой. Время, в котором мы сейчас живем, переломное.
Война РФ против Украины является частью переломного момента в истории – Байден
Война РФ против Украины является частью переломного момента в истории/ коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, White House

Президент США Джо Байден считает, что военные противостояния в разных уголках мира – это часть переломного момента в истории. По словам американского президента, к таким противостояниям относится и война страны-агрессора России против Украины.

Байден убежден, что демократия по всему миру находится под угрозой. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о внешней политике администрации Байдена.

В контексте ситуации на Ближнем Востоке и войны РФ против Украины в Белом доме считают, что в разных уголках мира демократия находится под угрозой.

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Кирби отметил, что Байден "описывает нынешнее время, в котором мы живем, как переломный момент". При этом координатор Совета нацбезопасности Белого дома соглашается с таким утверждением американского президента.

В то же время он подчеркнул, что Байден верит во внешнюю политику США, которая поддерживает союзников и партнеров во всем мире. Кирби отметил, что США не могут делать это все в одиночку. Однако он добавил, что лидерство Соединенных Штатов очень важно для решения проблем.

"То, что вы увидите в этом году – это то, что вы видели за последние три года от президента Байдена. Это очень активная внешняя политика, построенная на отношениях – улучшение отношений, в которых мы нуждаемся, пытаясь решить проблемы на основе сотрудничества и на многосторонней основе", – отметил Кирби.

Война в Украине

Напомним, РФ усилила ракетные удары по Украине – в разведке Эстонии назвали причину. Удары по аэродромам свидетельствуют о том, что ВС РФ считают для себя опасным появление западных истребителей F-16 в арсенале Вооруженных сил Украины.

Раньше капитан сказал, когда Украина может начать наступать. Сейчас нам не хватает оружия. Ситуация может измениться, когда закончатся политические баталии в Европе и США и последует реальная активная военная помощь Украине, отметил первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков.

Также ранее сообщалось, у РФ есть ресурсы, которые позволяют поддерживать войну еще минимум 2 года. Надо не только внедрять новые пакеты санкций, но и перекрыть России возможности обходить ограничения. Также нужна конфискация и передача Украине активов РФ, отметил, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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война в Украине новости США вторжение России Джо Байден Джон Кирби
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