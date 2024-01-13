Голодают и замерзают: на Харьковщине фермер бросил десятки коней и сбежал в РФ

Более двадцати животных брошены на произвол судьбы.

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На Харьковщине фермер бросил десятки коней и сбежал в РФ / коллаж: Главред, фото: Нацпол, УНИАН

В Харьковской области владелец одной из ферм бросил под обстрелами без еды и тепла 28 коней. После этого он сбежал в Россию. Об этом сообщает UAnimals.

Зоозащитники рассказали, что ферма постоянно попадает под массированные обстрелы оккупантов. Одна из атак забрала жизнь 5-месячного жеребца, а кобыла получила ранения.

Сейчас за животными как могут ухаживают местные правоохранители и единственный конюх, который остался на ферме - Алексей. Он работает на ферме более 12 лет.

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По словам Алексея, местные правоохранители, которые помогают присматривать за лошадьми, договариваются с фермерами и волонтерами о еде для животных. Они привозят сено, овес и соль.

При этом, еды животным всё равно катастрофически не хватает. Они могут голодать по несколько дней. Помимо прочего, на ферме нет дров для обогрева помещений, а от морозов замерзает даже питьевая вода.

"Я не мог оставить животных умирать, но и самому тяжело", - говорит Алексей.

Зоозащитники, в свою очередь, уже подали заявление в полицию на владельца фермы за жестокое обращение с животными. По закону, правоохранители должны временно забрать животных, пока суд не примет окончательное решение в этом деле. Только после этого команда небезразличных сможет вывезти лошадей из-под обстрелов.

Атаки на Харьковщину

Как сообщал Главред, 10 января российские оккупанты атаковали Харьков. В городе прогремели мощные взрывы. Враг ударил по областному центру баллистикой. Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ.

Немного позже стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову ракетами С-300. В результате 11 человек пострадали среди них - журналисты турецкого издания. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что две российские ракеты ударили по гостинице в центре Харькова.

При этом, начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил о том, что на Харьковском и Купянском направлениях кардинального увеличения группировки войск армии РФ не наблюдается.

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