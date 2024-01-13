РФ усилила ракетные удары по Украине: в разведке Эстонии назвали причину

Удары по аэродромам говорят о том, что ВС РФ считают для себя опасным появление западных истребителей F-16 в арсенале Вооруженных сил Украины.

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Кивисельг прогнозирует, что с наступлением холодов стоит ожидать еще более массированных атак / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Российские оккупанты в последне время усилили ракетные атаки на города Украины. Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что причина активности РФ - страх перед истребителями F-16.

По его словам, ВС РФ активно применяют бомбардировщики дальнего радиуса действия и ракеты "Калибр". Оккупанты атакуют объекты оборонной промышленности и инфраструктуру, пишет ERR.

"По всей стране были поражены объекты электроэнергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, военные учебные центры и предприятия оборонно-промышленного комплекса, занимающиеся производством и ремонтом вооружения", – сказал он.

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Кроме того, Кивисельг сказал, что удары по аэродромам говорят о том, что ВС РФ считают для себя опасным появление западных истребителей F-16 в арсенале Вооруженных сил Украины.

Россия использует тактику перенасыщения систем ПВО. Кивисельг прогнозирует, что с наступлением холодов стоит ожидать еще более массированных атак.

Ракетный удар по Украине 13 января 2024

Утром в субботу, 13 января, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетного удара страны-агрессора РФ. Воздушные Силы сообщили о взлетах нескольких истребителй МиГ-31К ПКС РФ - носителей "Кинжалов". Войска РФ выпустили по территории страны крылатые ракеты из бомбардировщиков Ту-95. Пуски производились из района Каспийского моря.

Взрывы гремели в Днепре, Кропивницком, Чернигове, на Полтавщине.

Напомним, военный эксперт Петр Черник заявил, что страна-агрессор Россия по состоянию на это время имеет возможность производить до 120 ракет за месяц. Оккупанты использовали большую часть своих запасов, однако производство некоторых видов ракет они смогли поставить на конвейер.

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