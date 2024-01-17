'Результативность нулевая': Гуменюк оценила ситуации в Крынках на Херсонщине

Оккупанты "отминусовуют" свой личный состав возле крынок / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Армия оккупантов штурмует позиции Вооруженных сил Украины возле Кринок. Однако результативность атак российских войск является нулевой. Об этом сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, ситуация осложнена как боевыми действиями, так и погодными условиями. Неблагоприятные погодные условия, такие как ледяной покров на реке, затрудняют логистику, но не мешают выполнению задач. Несмотря на это, логистика обеспечивается и россиян это очень злит.

"Они (россияне - ред.) продолжают штурмовать наши позиции. Стараются держать более или менее интенсивное движение штурмовых групп. За минувшие боевые сутки мы насчитали их шесть, но результативность в них все же нулевая, даже с отметкой "минус", - рассказала она. видео дня

Гуменюк отметила, что вражеские штурмы отмечаются низкой эффективностью и многочисленными неудачными попытками. Оккупанты "отминусовуют" личный состав и отступают после неуспешных штурмов, чтобы перегруппироваться. Украинские защитники пока не рискуют личным составом и не наступают, поскольку сейчас важно удержать позиции.

"Мы пока не можем продвигаться вперед и это надо воспринимать объективно. Потому что продвижение вперед предполагает мощную поддержку и дальнейшую защиту и прикрытие, к примеру, со стороны артиллерии", - добавила пресс-секретарь ОК "Юг".

Ситуация на левом берегу Днепра

Как сообщал Главред, российская армия сменила тактику на Левобережье Херсонской области, решив использовать технику только для транспортировки личного состава. Также они прекратили обстрелы украинских позиций управляемыми бомбами из авиации.

Также пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в районе Крынок сконцентрировано около 10 тысяч российских военных, а боевые действия продолжаются с интенсивной бомбардировкой и применением артсредств.

Напомним, в зоне ответственности Сил обороны юга Украины продолжается контрбатарейная борьба. Враг, не останавливаясь, осуществляет попытки вытеснить украинские подразделения с позиций на левом берегу Днепра.

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