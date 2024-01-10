Оккупанты штурмуют Крынки: в Генштабе рассказали о ситуации на Левобережье

Российские захватчики продолжают наступать на Силы обороны Украины.

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В Генштабе рассказали о ситуации на Левобережье / коллаж: Главвред, фото: 4 ОТБ

Вражеская армия не оставляет попыток и намерений выбить украинские подразделения с плацдармов на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ сообщили, что на протяжении суток российские войска совершили более 10 штурмовых действий и целью "выдавить" украинских защитников с занятых позиций. К счастью, Силы обороны успешно отбили все атаки.

Также на Херсонском направлении оккупанты обстреляли областной центр Херсонской области из артиллерии. Помимо прочего, они использовали обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов:

видео дня

Тягинка

Ивановка

Крынки

Кизомис

Ситуация на Левобережье Украины

Напомним, российские оккупанты пытались "выбить" украинских военных с важных плацдармов на левобережье Днепра. Об этом сообщал Генштаб. В течение суток 31 декабря враг совершил девять штурмовых атак, но осуществить задуманное им не удалось.

Немного позже, в районе Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине оккупанты снова атаковали украинские позиции, пытаясь выбивать Силы обороны из закрепленных позиций, рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Как подчеркнула она, россияне формируют небольшие штурмовые пехотные группы, которые практически не используют бронетехнику для защиты личного состава. По ее словам, украинские военные продолжают закрепление и попытки расширить плацдарм в упомянутом районе: "Это чрезвычайно тяжелая работа".

Также, 8 января, после паузы для накопления техники и резервов, российские захватчики пошли на позиции Сил обороны вблизи Крынок. Украинским морпехам удалось отбить огромный штурм. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем телеграм-канале.

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