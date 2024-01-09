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Оккупанты огромным штурмом пошли на Крынки: лейтенант ВСУ доложил обстановку

Елизавета Бельмас
9 января 2024, 17:05
Российская армия накопила резервы и пошла со штурмом на украинские Силы обороны.
Оккупанты огромным штурмом пошли на Крынки
Оккупанты огромным штурмом пошли на Крынки / коллаж: Главред, фото: 17 ОТКБ

Армия России приняла решение использовать другую тактику на Левобережье Херсонской области и пользовалась техникой только для того, чтобы подвозить личный состав, также они перестали обстреливать позиции украинской обороны управляемыми бомбами из авиации.

Тогда лейтенант ВСУ "Алекс" сообщил, что оккупанты перестали массово идти техникой на украинские позиции и, возможно, "поумнели". Однако, не надолго.

"В Крынках оккупанты то ли поумнели, то ли, может, "птахи Мадяра" воспитали, но уже не прутся массово техникой на наши позиции, потому что велик риск потери от FPV. Максимум — использование для доставки личного состава к своим позициям", — писал боец.

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Вчера, 8 января, после паузы для накопления техники и резервов, российские захватчики пошли на позиции Сил обороны вблизи Крынок. Украинским морпехам удалось отбить огромный штурм. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем телеграм-канале.

"В Крынках морпехи вчера отбили огромный штурм, противник увеличил применение бронетехники на этом направлении. Оказывается, что они не поумнели, когда ее не применяли до того, то была пауза для накопления резервов. Вчера те резервы были умножены на 0", — сообщил воин ВСУ.

Ситуация на Левобережье Херсонщины

Напомним, российские оккупанты пытались "выбить" украинских военных с важных плацдармов на левобережье Днепра. Об этом сообщал Генштаб. В течение суток 31 декабря враг совершил девять штурмовых атак, но осуществить задуманное им не удалось.

Немного позже, в районе Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине оккупанты снова атаковали украинские позиции, пытаясь выбивать Силы обороны из закрепленных позиций, рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Как подчеркнула она, россияне формируют небольшие штурмовые пехотные группы, которые практически не используют бронетехнику для защиты личного состава. По ее словам, украинские военные продолжают закрепление и попытки расширить плацдарм в упомянутом районе: "Это чрезвычайно тяжелая работа".

Также, российские оккупанты пытаются выбить защитников Украины из левобережья Херсонской области по сей день. Сначала для этого они активизировали штурмовые действия на суше и использовали небольшие пешие группы, которые действовали при поддержке бронетехники. Но захватчики понесли существенные потери в бронетехнике, после чего активизировали свою авиацию на левобережье Херсонщины снова.

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