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На левобережье Херсонщины оккупанты активизировали авиацию: пытаются выбить ВСУ

Алёна Воронина
8 января 2024, 13:01
Российским захватчикам не дает покоя присутствие Сил обороны Украины на левом берегу.
Российский самолет, украинские военные
На левобережье Херсонщины оккупанты активизировали авиацию/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 17 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка

Российские оккупанты пытаются выбить защитников Украины из левобережья Херсонской области. Сначала для этого они активизировали штурмовые действия на суше и использовали небольшие пешие группы, которые действовали при поддержке бронетехники. Но захватчики понесли существенные потери в бронетехнике, после чего активизировали свою авиацию на левобережье Херсонщины.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в понедельник, 8 января. Она отметила, что оккупанты во время проведения штурмовых действий по суше, изучали вероятность повторных применений тактической авиации на этом направлении и новые рубежи пусков.

"Сейчас, получив снова существенные потери в бронетехнике, – за минувшие сутки мы можем сказать, что уничтожили 16 единиц автобронетехники врага, которую они пытались применять в штурмовых действиях, – тогда мы видим снова активизацию вражеской авиации", – рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга.

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Гуменюк отметила, что захватчики 7 января запускали в направлении правобережья Херсонщины неуправляемые авиационные ракеты и управляемые авиабомбы. Однако, по ее словам, эта вражеская авиационная активность в разы меньше чем та, которой подвергалась Херсонщина до ощущения россиянами угрозы для самолетов.

Она добавила, что российским захватчикам не дает покоя присутствие Сил обороны Украины на левом берегу.

"Логистика левого берега наших подразделений обеспечивается с правого берега. Именно поэтому (российские оккупанты – ред.) пытаются давить обстрелами на всю инфраструктуру правого берега для того, чтобы исключить возможность нашего передвижения на левый берег", – сказала Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Война в Украине

Раньше эксперт назвал фактор, который определит ход битвы. По словам эксперта, стоит ожидать обострения ситуации на Авдеевском направлении в течение 7-10 дней после того, как россияне подтянут технику и резервы.

Также раньше военный ответил, зашли ли ВСУ в "тупик". Ситуация на фронте может измениться за сутки при определенных условиях, говорит военный.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ смогут снова перейти от обороны к наступлению. Украинские атаки на Крым показывают, что страна-агрессор Россия до сих пор не смогла решить проблему своей ненадежной системы ПВО.

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война в Украине ВСУ вторжение России Херсонская область
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