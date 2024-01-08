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Штормовое предупреждение, 400 городов и сел без света: сложная погода "атаковала" Украину

Алёна Воронина
8 января 2024, 11:25
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине – ожидаются сильный ветер, мороз и метель. Между тем плохая погода уже наделала беды в ряде регионов.
Снег, снегопад, погода
В Украине объявили штормовое предупреждение, почти 400 населенных пунктов без света / коллаж: Главред, фото: скрин

В Украине по состоянию на утро понедельника, 8 января, из-за ухудшения погодных условий было обесточено почти 400 населенных пунктов. Самая сложная ситуация в Днепропетровской области – там без электроэнергии более 200 населенных пунктов. При этом синоптики сообщают, что погода по всей Украине может ухудшиться еще сильнее.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Отмечается, что будут сильный ветер, мороз и метель.

Ожидаются сильные осадки, метели и мороз

Помимо снижения температуры воздуха, ожидаются также сильные осадки и ветер. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

видео дня

На юге страны будет гололед и налипание мокрого снега, в то же время в центральных регионах и на востоке ожидаются сильные снегопады и метель.

Синоптики предупредили, что значительные осадки ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Также в этих регионах ожидаются гололед и налипание мокрого снега.

"8 января в южных областях гололед, налипание мокрого снега, в Одесской области днем порывы ветра 15-20 м/с; в центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах Украины гололедица. И уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

Также на Facebook-странице "снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" сообщили, что в Карпатах есть вероятность схода лавин. Туристам советуют воздержаться от походов в высокогорье.

"Значительная снеголавинная опасность ожидается 8 января на высокогорье Ивано-Франковской области. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!", – отмечается в сообщении.

Почти 400 населенных пунктов Украины без света

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что из-за погодных условий энергетическая ситуация в регионах сложная. Вследствие ухудшения погодных условий – налипания мокрого снега и гололеда – в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов по состоянию на утро 8 января.

Самая сложная ситуация в Днепропетровской области – там без электроэнергии более 200 населенных пунктов. В частности, в Кривом Роге без света более 15 тысяч абонентов. Котельные и насосные станции работают на генераторах. Из-за обледенения линий не работают трамваи и троллейбусы.

"На Кировоградщине обесточено около 80 населенных пунктов. В Одесской и Николаевской областях – 58 и 54 населенных пунктов соответственно. Почти 9 тысяч абонентов из-за непогоды остались без света на Киевщине. Аварийные бригады работают. Графики отключений электроэнергии не применяются", – отметили в Минэнергетики.

В Кривом Роге сложная ситуация из-за погоды

В городе Кривой Рог Днепропетровской области из-за экстремальных погодных условий отключено от электричества 15 тысяч абонентов. Из-за отсутствия электричества 4 котельные работают на генераторах в режиме циркуляции воды, на генераторах также работают 2 насосные станции Горводоканала. Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

"Из-за оледенения троллей не работают троллейбусы и трамваи, скоростной работает частично. Работают автобусы, маршрутки, дизель-генераторные троллейбусы. Коммунальные бригады и спасатели расчищают завалы деревьев. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, на дорогах работает специальная техника", – отметил он.

Также Вилкул сообщил, что в результате ракетного удара оккупантов утром 8 января в Кривом Роге были перебиты линии и контактная сеть скоростного трамвая. По его словам, на восстановление необходимо около недели, материалы и бригады есть. Он добавил, что скоростной трамвай со второй половины дня будет работать в челночном режиме только с Кольцевой до Мудреной.

Погода в Кривом Роге
Погода в Кривом Роге/ скрин

Смотрите видео, как морозная и снежная погода "атаковала" Кривой Рог:

Погода в Украине

Раньше синоптик предупредил об опасной погоде. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 8 по 14 января. Он отметил, что в течение недели столбик термометра местами будет опускаться даже до -27 градусов. Чуточку теплее будет лишь на юге нашей страны.

В "Укргидрометцентре" сообщали, что Украину накрывает серьезная непогода. На 8 января синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности. В южных областях будут сильные порывы ветра – до 15-20 м/с. Ожидаются сильные снегопады и метели.

Напомним, ранее синоптик назвала дату сильного похолодания, когда будет штормовой ветер и -22 градуса мороза. В части регионов будет мокрый снег и снег с дождем.

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