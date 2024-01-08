В Запорожье прогремели взрывы во время тревоги: были попадания ракет в жилые районы

Местные власти сообщили, что информация о последствиях ракетного удара будет обнародована после отбоя тревоги.

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В Запорожье прогремели взрывы во время тревоги/ коллаж: Главред, фото: pixabay, минобороны РФ

В Запорожье раздались взрывы во время массированной ракетной атаки оккупантов утром в понедельник, 8 января.

Об этом сообщают в сети. Местные Telegram-каналы пишут о нескольких взрывах. Отмечается, что некоторые районы города сейчас без света.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко отметил, что информация о последствиях ракетного удара будет обнародована после отбоя тревоги.

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"Информация о количестве и последствиях ракетных ударов по территории города Запорожья и населенным пунктам Запорожской области будет обнародована после отбоя тревоги. Не помогайте врагу, соблюдайте информационную тишину", – написал глава ОВА в Telegram.

Ракеты попали в жилые районы

Позже Малашко сообщил, что оккупанты били крылатыми и баллистическими ракетами. Было попадание в жилые районы – на открытые территории у домов.

"В 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара окупантов. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего 5 взрывов. Сейчас известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами", – рассказал глава Запорожской ОВА.

Он отметил, что в результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших – мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться.

"На местах ударов работают оперативные и спасательные службы. Сохраняйте спокойствие и воздерживайтесь от фото- видеофиксирования последствий прилетов, пока работают экстренники", – добавил Малашко.

Ракетный удар РФ по Украине 8 января

Напомним, по всей Украине – тревога, РФ запустила крылатые ракеты утром в понедельник, 8 января. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

В Днепре, Харькове, Запорожье были взрывы. РФ подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре самолета МиГ-31К. воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет по украинским городам. Сообщается, что уже раздаются взрывы в Днепре, Запорожье, Харькове. Ракеты направляются в сторону Кропивницкого и Львовской области.

Также сообщалось, что Кривой Рог под массированным ракетным ударом – в городе слышны взрывы. В городе произошло несколько взрывов, местные власти сообщают о массированной ракетной атаке на Кривой Рог.

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