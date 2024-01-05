Штормовой ветер и -22 градуса: синоптик назвала дату сильного похолодания

В некоторых регионах температура воздуха опустится даже до -22 градусов, а в части регионов будет мокрый снег и снег с дождем.

https://glavred.info/synoptic/shtormovoy-veter-i-22-gradusa-sinoptik-nazvala-datu-silnogo-poholodaniya-10531007.html Ссылка скопирована

В Украине будет штормовой ветер и -22 градуса мороза/ unsplash.com

Погода в Украине усложнится с 7 января. В течение 7, 8 и 9 января во многих регионах ожидаются сильные морозы.

Холоднее всего в этот период времени будет на севере нашего государства – там местами температура воздуха будет опускаться даже до -22 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

видео дня

"7-8-9 января в Украине – осложнение погодных условий. Ожидается похолодание днем до -8-12 градусов, ночью до -10-17, на севере местами до -18-22 градусов, а в центре, на западе, востоке и в южной части – снег, мокрый снег, на юге с дождем, гололед, налипание мокрого снега, сильный штормовой ветер", – предупредила Диденко.

Погода в Украине 7 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 6 января

В субботу, 6 января, погода в Украине будет еще относительно теплой. В этот день еще будет сохраняться плюсовая температура воздуха.

"На Крещение в Украине еще побудет теплая погода, днем +1+5 градусов, на юге и на Закарпатье +6+11 градусов. Однако грядущее похолодание уже коснется крайнего севера, там ожидается завтра днем 0-4 градуса мороза", – отметила синоптик.

Также она рассказала, что дождь и мокрый снег 6-го января пройдут в западных и северных областях, на остальной территории Украины – без существенных осадков.

В Киеве Крещение будет влажным, с мокрым снегом, днем будет около нуля градусов.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что в Украину придут аномальные температуры – в некоторых регионах будет +15 градусов, а в некоторых -20 градусов. Часть территории нашего государства накроет сильный мороз, но при этом в части областей будет температура до +15. Такой контраст температур повлечет осадки.

Также ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что на Украину надвигаются 2 циклона. Новые циклоны принесут влажную погоду, но на долго они не задержатся. Однако уже через несколько дней в Украину начнет снова заходить арктический холод, будут морозы.

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.