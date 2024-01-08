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Бои за Авдеевку продолжаются, оккупанты штурмуют со всех направлений - ISW

Анна Ярославская
8 января 2024, 10:38
Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 7 января заявил, что российские войска третий день ведут активные штурмовые действия.
Авдеевка, ВСУ
Подтвержденных изменений линии фронта на Авдеевском участке не было / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Zelenskiy/Official

Российские оккупационные войска ведут штурмовые действия по всем направлениям в сторону Авдеевки Донецкой области и наносят авиаудары по городу. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Эксперты ISW отмечают, что глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 7 января заявил, что российские войска третий день ведут активные штурмовые действия.

"7 января российские и украинские войска продолжили боевые действия вблизи Авдеевки, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было", - говорится в сообщении.

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Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Степного и Авдеевского коксохимического завода юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского, Невельского и Водяного.

Отмечается, что подразделения 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") продолжают действовать вблизи Авдеевки.

Война на Донбассе - карты боев
Война на Донбассе - карты боев / understandingwar.org

Бои за Авдеевку

С 5 января россияне начали наступление на Авдеевском направлении после нескольких дней относительного снижения активности. Силы обороны продолжают удерживать позиции по всей линии соприкосновения.

Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров считает, что стоит ожидать очередной волны обострения ситуации в Адвеевке.

Военный эксперт Юрий Федоров заявил, что пока российским войскам не удастся захватить Авдеевский коксохим, окружение города будет оставаться невозможным.

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