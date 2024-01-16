Потери достигают 70%: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

В ВСУ отметили, что российские оккупанты на левом берегу Днепра теряют 50-70% личного состава и техники в ходе каждого штурма позиций Сил обороны.

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Силы обороны работают над расширением плацдарма на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВС Украины

Силы обороны Украины несмотря на проблемы с логистикой, продолжают удерживать плацдарм в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, нанося при этом значительные потери российским оккупантам. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"На левобережье Херсонщины действительно есть сложности с логистикой для наших войск. Это объективная ситуация. У нас есть понимание, что за спинами наших бойцов Днепр и плавни. Там действительно не так просто создать окопы и выстроить линию обороны. Однако Силы обороны продолжают держать позиции в Крынках, а также работаем над расширением плацдарма", - сообщила Гуменюк.

Гуменюк также отметила, что российские оккупационные войска несут значительные потери среди личного состава и техники в ходе наступления на позиции Сил обороны Украины.

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"Сегодня Крынки вряд ли можно назвать населенным пунктом. Однако это наш пункт несокрушимости и обустройства и расширения плацдарма. Враг за минувшие сутки решился только на один штурм, он был для них (россиян, - ред.) безрезультатным. Оккупанты испытывают различные способы для атак на наши позиции. Впрочем, каждая новая атака завершается для них уменьшением личного состава и техники на 50-70%", - добавила она.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Боевые действия на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются вытеснить украинских защитников с левого берега Херсонской области. Об этом 8 января заявила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Как отметил военный аналитик Олег Жданов, украинские военные могут не удержать позиции на левом берегу Херсонской области, из-за того, что они находятся под постоянным огнем оккупантов.

Однако ВСУ могут снова перейти к наступлению. Отдельно, атаки ВСУ на Крым свидетельствуют о том, что Россия не смогла решить проблему своей неэффективной системы противовоздушной обороны.

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