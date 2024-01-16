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Оккупанты могут ударить ракетами с моря: в ВСУ предупредили украинцев об угрозе

Алёна Воронина
16 января 2024, 10:54
Ракетная угроза с моря сейчас очень велика. Оккупанты могут нанести ракетный удар, используя корабли.
Ракета, ракетный удар РФ по Украине 2 января
Оккупанты могут ударить ракетами с моря / коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, КГВА

Сейчас сохраняется высокая ракетная угроза с моря, потому что российские оккупанты вывели в море свои корабли. В ВСУ призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

Об этом предупредила глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что в море сейчас находятся большие десантные корабли страны-агрессора России.

"Я не знаю, чем у них там провинился личный состав морского направления, но все они были безжалостно изгнаны в штормовую погоду в море. В частности, проводили обучение и слаженность экипажей большие десантные корабли, которые длительное время выполняли сугубо логистическую функцию, и наверняка уже позабылись, что они являются боевыми. Именно поэтому их заставили встрепенуться в боевых условиях. Но большие десантные корабли были заведены в пункты базирования", – рассказала Гуменюк.

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Она отметила, что в море, в частности, был выведен десантный корабль "Адмирал Макаров". Это судно может нести 8 ракет "Калибр".

Гуменюк объяснила, что даже в 3-4-балльных штормовых условиях, как сейчас, этот десантный корабль может быть применен для нанесения ракетных ударов. Эти удары могут быть точечными или комбинированными с дронами.

"Поэтому мы говорим об уровне ракетной опасности с моря как высоком и предупреждаем, что в случае объявления воздушной тревоги надо переходить в укрытие в течение нескольких минут", – подчеркнула глава пресс-центра Сил обороны юга.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары ракетами и дронами по Украине

Утром в субботу, 13 января, оккупанты запустили по Украине ракеты. После этого раздались взрывы в Днепре, Чернигове, Кропивницком и других городах. РФ выпустила по территории Украины крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95.Пуски проводились из района Каспийского моря. Также в небо подняли МиГ-31.

После этого сообщили, что силы ПВО сбили 8 целей, еще 20 - не достигли цели. Защитники неба уничтожили семь российских крылатых ракет Х-101/Х-555/ Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Часть ракет не достигла цели.

Напомним, РФ усилила ракетные удары по Украине – в разведке Эстонии назвали причину. Удары по аэродромам свидетельствуют о том, что ВС РФ считают для себя опасным появление западных истребителей F-16 в арсенале Вооруженных сил Украины.

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