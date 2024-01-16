"Путину не придется проводить мобилизацию": эксперт описал состояние армии оккупантов

В стране-агрессоре РФ заманивают россиян в свою оккупационную армию деньгами. Оккупантам удается заманить в армию столько россиян, сколько они теряют на фронте.

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Эксперт Роман Свитан описал состояние мобилизации в армии оккупантов/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook

Мобилизация российской оккупационной армии сейчас не нужна. В стране-агрессоре России придумали способ, как заманить в ряды оккупантов больше россиян и при этом обойтись без мобилизации.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду. Он отметил, что в стране-агрессоре наладили механизм, как заставлять россиян воевать с помощью денег, поэтому дефицита в людях в армии захватчиков сейчас нет.

"Мобилизация российской армии сейчас не нужна. Россия уже провела мобилизацию – призвали более 300 тысяч, но без всякой пользы. Коэффициент полезного действия оказался отрицательным, поскольку наличие неподготовленных и немотивированных бойцов, которые не годятся для войны, приводит лишь к потерям техники и личного состава", – отметил Свитан.

Поэтому на второй год войны россияне перешли на контрактный режим, говорит эксперт. А в качестве мотивации в РФ используют меркантильные инструменты – первую выплату, большую месячную зарплату, определенное решение вопросов с долгами

"Могут снять судимость. Рекрут получает положительный для себя социальный пакет, что мотивирует его идти на службу в российское войско", – рассказал военный эксперт.

Он отметил, что мобилизационные центры в России за сутки посещают около 1000-1500 россиян. Сначала действуют рекрутинговые конторы, затем идет подготовка и переподготовка.

По словам Свитана, этот механизм работает, поэтому россиянам нет смысла проводить мобилизацию. Если поток желающих воевать иссякнет, там поднимут планку денежного содержания, и всё восстановится.

"Российские власти поняли, что это работает. Денег у них хватает – Запад ежедневно платит России до 1 миллиарда долларов за энергоносители. Кроме того, сейчас в рядах российских войск сохраняется баланс по рекрутингу и пакетированию. Около 1000 россиянцев пакетируются на линии фронта и примерно столько же, или даже больше, становятся в очередь на пакетирование через рекрутинговые центры. Пока баланс сохраняется, новой мобилизации не будет", – сказал Свитан.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан раскрыл планы РФ по захвату двух городов:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине

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Напомним, военный эксперт рассказал об увеличении армии РФ. Россияне уже вышли на максимальное количество производимой техники и вооружений, считает военный эксперт Роман Свитан.

Также Роман Рассвет объяснил удары ВСУ артиллерией по России. Украина может справиться с созданием "серой зоны" в России всего за несколько лет, уверен эксперт.

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