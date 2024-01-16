450 тысяч оккупантов в Украине: военный эксперт рассказал об увеличении армии РФ

Россияне уже вышли на максимальное количество производимой техники и вооружений, считает Свитан .

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Эксперт рассказал о мобилизации в РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: deepstatemap

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, почему войска РФ усилили обстрелы Харьков и будет ли Россия набирать все больше военных и отправлять их в Украину.

К тому же России пока нет смысла увеличивать количество живой силы, поскольку она не может обеспечить ее военной амуницией", - отметил эксперт.

Россияне уже вышли на максимальное количество производимой техники и вооружений.

"Запасы ее партнеров - Северной Кореи, Китая и Ирана - тоже исчерпывающие. Количество военной техники и боеприпасов сейчас соответствует числу живой силы, находящейся на фронте. Численность российской группировки на территории Украины не растет и составляет, если считать с Росгвардией, около 400-450 тысяч военных", - подытожил Свитан.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан объяснил, почему не будет наступления России на Харьков:

Напомним, что Роман Свитан раскрыл цели атаки и тактику россиян. Он считает, что в основном атаки выпадают на военные объекты. Они пытаются найти аэродромы или аэродромы, понимая, что скоро будет авиация типа F-16.

Военный эксперт рассказал, когда россияне пойдут против Кремля. Единственная точка, которая может к этому привести - это удары по военным объектам в Москве. Причем должен быть широкий спектр военных объектов, считает Рассвет.

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