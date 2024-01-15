В Польше призывают готовиться к новой волне беженцев из Украины

По данным пограничников, по состоянию на 1 января 2024 года более 18 миллионов человек въехали в Польшу из Украины.

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Польша готовится к новым беженцам из Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что в польском МИД призвали готовиться к возможной новой волне беженцев из Украины.

"Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к отодвижению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в том числе преимущественно женщины и дети", - сказал министр в интервью Rzeczpospolita.

Шейна добавил, что польское общество должно быть к этому готово. Польша стала активно помогать Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Такая поддержка включала как вооружение, так и гуманитарные вопросы, а также политические.

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Так, Польша приняла более миллиона беженцев из Украины. По данным пограничников, по состоянию на 1 января 2024 года более 18 миллионов человек въехали в Польшу из Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Выплаты переселенцам: что известно

Напомним, что Кабмин планирует продолжить выплаты для переселенцев в 2024 году. В правительстве хотят автоматически продлить выплаты переселенцам еще на полгода для лиц, утративших трудоспособность, или пенсионеров с низким уровнем пенсии.

Стало известно, какая часть переселенцев потеряет выплаты. Денежные выплаты не будут продолжаться лицам, находящимся за границей более 30 дней и есть ВПЛ, вернувшимся в заброшенное место жительства.

В Украине будет ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров. В Украине окончательно ужесточатся правила выплат для переселенцев и начнется масштабная верификация получателей пенсий.

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