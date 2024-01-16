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Кулеба рассказал, как хотел ударить Лаврова по лицу

Анна Ярославская
16 января 2024, 08:17
По словам главы МИД, самые сложные переговоры - это те, когда хочется подойти и ударить своего собеседника.
Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров
Дмитрий Кулеба сказал, что хотел ударить Лаврова во время переговоров весной 2022 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах с главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым и заявил, что хотел ударить его по лицу.

По словам украинского дипломата, самые сложные переговоры - это те, когда хочется подойти и ударить своего собеседника. Такое чувство у него возникло в 2022-м году во время беседы с Лавровым.

"Самые трудные переговоры – это когда собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе этого позволить. И таких у меня было два-три раза. Один из них – с Лавровым, в Анталии весной 2022 года", — сказал Кулеба в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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Глава МИД отметил, что Россия продолжает практику Советского Союза, когда в посольствах большинство дипломатов были сотрудниками спецслужб. Поэтому высылка представителей РФ из разных стран серьезно подрывает возможности Кремля в разведке. Украина также над этим работает.

"Это серьезно подрывает разведывательные возможности России в мире. В первую очередь в человеческих контактах, потому что электронная разведка продолжается", — сказал Кулеба.

Как сообщал Главред, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во избежание прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую будут вовлечены войска США, необходимо увеличивать помощь Украины в будущем.

"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена наведения порядка в мире в случае, если Украина проиграет, будет намного выше", — заявил он.

Ранее Кулеба заявил, что военная помощь западных стран продолжится и не имеет альтернативы в случае ее прекращения. По его словам, у Украины нет "плана Б".

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Дмитрий Кулеба Сергей Лавров новости Украины
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