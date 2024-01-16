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"Если Украина проиграет, цена для мира будет высокой": Кулеба назвал ошибку Запада

Алёна Воронина
16 января 2024, 08:33обновлено 16 января, 09:57
Цена предоставления помощи для Украины обойдется Западу дешевле того, что придется потратить на исправление беспорядка в мире в случае нашего проигрыша в войне.
'Если Украина проиграет, цена для мира будет высокой': Кулеба назвал ошибку Запада
Кулеба назвал ошибку Запада/ коллаж: Главред, фото: kongsberg.com, скрин YouTube

"Время истекает" для принятия Конгрессом США нового соглашения о финансировании для увеличения военной помощи Украине. Продолжение помощи Украине потенциально может помочь избежать прямой конфронтации между НАТО и страной-агрессором Россией. Какой бы ни была поддержка украинцев, в случае проигрыша нашего государства мир заплатит гораздо более высокую цену, чем та помощь, которую нам предоставляют сейчас.

В то же время если у нас закончится оружие, мы будем "воевать лопатами", ведь на кону стоит существование нашей нации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News.

Он подчеркнул, что если Украине дадут больше помощи, то это потенциально может помочь избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую будут вынуждены вмешаться американские войска.

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"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше ... если Запад не в состоянии остановить Россию в Украине, то кого еще он может остановить в других частях света? Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", – отметил Кулеба.

Глава МИД Украины исключил любые переговоры с режимом российского диктатора Владимира Путина, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя.

Он добавил, что российские оккупанты "усвоили уроки", и они сейчас стали "более приспособленными к этой войне". Но в то же время Кулеба предсказал "больше поражений" для РФ в этом году.

"Мир должен верить не в фейки, а в Украину"

Также Кулеба подчеркнул, что все попытки россиян как-то дискредитировать выделение военной помощи Украине оказывались фейками.

"Каждая попытка России дезинформировать мир о предполагаемой утечке или незаконном обороте американского оружия в других частях света оказывалась фейком", – заявил глава МИД.

Он отметил, что вся военная помощь, которую получает Украина, будет использована для того, чтобы как можно быстрее положить конец этой войне победой Украины. Он подчеркнул, что мир должен верить не фейкам, а верить в Украину.

Война в Украине

Ранее Дмитрий Кулеба объяснил, как избежать прямой войны между НАТО и Россией. Цена наведения порядка в мире в случае, если Украина проиграет, будет намного выше, уверен глава МИД.

Напомним, военный эксперт рассказал об увеличении армии РФ. Россияне уже вышли на максимальное количество производимой техники и вооружений, считает военный эксперт Роман Свитан.

Также Роман Свитан объяснил удары ВСУ артиллерией по России. Украина может справиться с созданием "серой зоны" в России всего за несколько лет, уверен эксперт.

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война в Украине военная помощь вторжение России Дмитрий Кулеба
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