'Буферная зона на 150 км': Свитан объяснил удары ВСУ артиллерией по России

Украина может справиться с созданием "серой зоны" в России всего за пару лет, уверен эксперт.

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ВСУ обменивается артиллерийскими ударами с россинами / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: видео

Сценарий россиян по созданию "серой зоны" предусматривает подтягивание артиллерии со своей стороны с попыткой выдавить наши войска или начало работы по уже развернутым нашим фортификационным сооружениям на линии границы России и Украины в попытке их уничтожить, рассказал в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он напомнил, что буферная / серая зона простреливается на рабочем радиусе армейской артиллерии, который составляет около 15 километров.

Но в случае проговоренного сценария речь идет о "полномасштабных боевых действиях". Свитан уверен, что ВСУ "ответят" - "и здесь уже будет большой вопрос, кто и с какой стороны будет строить эту "буферную зону".

видео дня

"Мы тоже подтянем свою артиллерию и начнем на глубину 15 километров работать по российской территории. В таком случае можно будет говорить о серой зоне шириной примерно 15-25 километров, в которой никого не будет", - сказал Свитан.

Однако "буферная зона" шириной 15 километров никому не обеспечит преимущество.

"Задача Украины - создать "буферную зону" шириной около 150 км на территории России. Именно поэтому мы сейчас и работаем дальними средствами поражения по российским С-300 на глубину более 100 км. Нам нужна большая зона, в которой не будет любых военных объектов. И тогда мы сможем обезопасить Харьков и Харьковскую область от российских ударов", - добавил эксперт.

В будущем Украине нужно будет создать "буферную зону" на 2 тысячи километров - до Урала, Астрахани и на юг в сторону Каспия.

"Надо выжигать легальные военные цели на российской территории примерно на такую глубину. Вот тогда мы сможем обезопасить Украину. Думаю, за несколько лет задача будет выполнена", - высказался Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия пытается вернуть утраченные позиции на юге Украины, а именно в Херсонской и Запорожской областях.

Что касается РФ, то враг пытается перехватить инициативу накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Их основной целью является установление полного контроля над промышленным регионом Донбасса.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что "в Украине может начаться горячая фаза войны". Для этого Западу стоит начать готовиться уже сейчас, нужно принять важные стратегические решения.

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