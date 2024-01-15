"Будет горячая фаза войны": Данилов призвал Запад ускорить подготовку

В Украине может начаться "горячая" фаза войны. Для этого Западу стоит начать готовиться уже сейчас, нужно принять важные стратегические решения. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook.
Он призывает Запад сделать выбор между желанием сохранить уровень своего комфорта и необходимостью перераспределить ресурсы для сферы безопасности и обороны.
"Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к "горячей" фазе войны, а это требует современной армии, новейшего вооружения и обученных солдат. Такая перестройка будет сделана вовремя и осознанно или поздно и под принуждением", – написал Данилов.видео дня
Помощь Украине от Евросоюза
В декабре 2023 Евросоюз не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро, но еще вернется к обсуждению этого вопроса в 2024 году. Из-за отказа венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддержать финансовый "мегапакет" решение отложили до января, когда ради этого соберется внеочередной саммит ЕС.
Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони пытается убедить пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать помощь Украине. Также она призывает Орбана улучшить отношения с президентом Украины.
Ранее сообщалось, что Венгрия готова разблокировать пакет помощи для Украины от ЕС в размере 50 миллиардов евро. Однако Орбан требует возврата Евросоюзом ранее замороженных средств для Венгрии.
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