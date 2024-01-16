'Акцент ставил Путин': войска РФ провалили план захвата Авдеевки - Тимочко

Россияне пытаются наступать по всей линии фронта с надеждой, что возможно где-то удастся продвинуться.

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Оккупанты провалили первоначальный план в районе Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, 22 отдельная механизированная бригада

Авдеевка не является стратегически важным военным объектом для российской армии, но остается объектом политического интереса. Оккупанты провалили первоначальный план в районе Авдеевки, поэтому они вынуждены реагировать ситуацию, которая меняется вокруг города. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире программы "Линия фронта".

"Авдеевка давно перешла из военной целесообразности для российской армии с учетом потерь в политическую плоскость, поскольку на этот населенный пункт в свое время большой акцент ставил Путин", - сказал Тимочко.

Он подчеркнул, что Авдеевка не находится под оккупацией и в ближайшее время агрессорам не удастся захватить город, но их штурмовые действия продолжаются. По его словам, россияне пытаются атаковать по всей линии фронта, поэтому трудно определить главное и отвлекающее направления.

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"Что касается всей дуги вокруг Авдеевки, то там непрерывно происходят штурм и атаки по всей линии и гадать что для россиян является важным и главным направлением, а какое отвлекающее, неизвестно. Думаю, россияне пытаются идти по всей линии с учетом возможно где-то удастся", - добавил он.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, российская армия готовится к возобновлению наступательных действий вблизи Авдеевки. Офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов сообщил, что хотя оккупанты проиграли битву за город в 2023 году, они пытаются накопить силы и средства для новых наступлений.

Как сообщал Главред, более трех месяцев украинский гарнизон удерживает позиции в Авдеевке, несмотря на давление россиян. Военный эксперт Роман Свитан считает направление важным и подчеркивает, что ВСУ не оставят Авдеевку, поскольку потом ее придется возвращать с большими потерями.

Также после новогодних праздников враг снизил активность, но быстро возобновил наступательные действия. Оккупанты активно действуют возле Степного и пытаются прорвать линию обороны, чтобы попасть в Авдеевку через промышленную зону.

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