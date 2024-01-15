Новое наступление на 5 направлениях: полковник ВСУ предупредил о планах врага

Военный эксперт отмечает, что в ближайшее время россияне будут проводить наступательные операции на пяти направлениях на востоке Украины.

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Россияне готовят новое наступление сразу на 5 направлениях / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка

Зимнее наступление, который планировали россияне, однозначно провалился. Тот же "золотой месяц" - время, которое дается любой армии для выполнения определенных наступательных действий с максимальной реализацией задач, - уже прошел. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, в течение второго месяца российские войска пытаются наступать, погрязнув в позиционных боях и размокшем донецком черноземе.

"Противник прекрасно понимает, в какой ситуации он оказался, но продолжает свою подготовку и ждет более-менее морозной погоды. Россиянам нужно, чтобы почва промерзла хотя бы на 30 сантиметров - 10-15-градусный мороз должен продержаться 1,5-2 недели. И только тогда можно будет использовать военную технику", - указывает эксперт.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан раскрыл планы РФ по захвату двух городов:

Свитан отмечает, что без массового применения техники россияне могут реализовать разве что точечные и локальные наступательные действия.

"Подобные операции проводятся живой силой и при поддержке авиации и артиллерии. Техника применяется лишь частично", - рассказывает эксперт.

Однако он добавляет, что локальные наступления России мы устраняем, поскольку очень хорошо знаем, где будут атаки.

"В ближайшее время россияне собираются сосредоточить свои усилия на 4-5 направлениях: в сторону Купянска, Лимана, Бахмута (в районе Донецка), Марьинки и Авдеевки. Однако такие действия нельзя назвать широкомасштабным зимним наступлением, ведь они его уже провалили. Российское наступление рассеялось по этим направлениям и не достигнет больших масштабов", - резюмировал Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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