Стотысячный кулак для захвата города-миллионника: Свитан об угрозе нового штурма РФ

Роман Свитан пояснил, что нужно оккупантам РФ для создания реальной угрозы фронту.

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Роман Свитан оценил вероятность обострения на фронте / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал информацию о том, что российские оккупанты готовят новое наступление на Харьков.

В интервью Главреду он отметил, что у российских оккупантов мало шансов на продвижение к Харькову как на севере, так и на юго-востоке области.

"Шансов никаких нет, российское наступление Харькову не угрожает", - уверен эксперт.

Он также пояснил – для того чтобы создать реальную угрозу фронту, оккупантам нужно сформировать минимум 100-тысячную группировку.

"Харьков – город-миллионник, чтобы его захватить, противнику нужно создать группировку в 500 тысяч военных. Таких сил и средств у россиян сейчас нет", - резюмировал Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана Главреду:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее генерал ВСУ назвал опасное направление. Противник продолжает наступать на нескольких направлениях, предупредил Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Купянск и Угледар в опасности. Российские захватчики вскоре могут организовать новый массированный штурм украинских позиций.

Как ранее сообщалось, защитникам Украины удалось частично продвинуться возле Вербового Запорожской области. Украинские воины отбили у российских оккупантов полкилометра территории. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что украинские военные отражают атаки врага на этом направлении.

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