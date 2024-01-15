Более 50 штурмов за сутки: в ВСУ рассказали о самых горячих направлениях на фронте

За минувшие сутки оккупанты потеряли в операционной зоне "Таврия" 485 человек и 44 единицы военной техники.

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Армия РФ несет серьезные потери / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты продолжают активные штурмовые и наступательные действия. Самые горячие направления - Авдеевское и Марьинское. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Трое суток подряд российские террористы активно наносят авиаудары. За прошедшие сутки зафиксирован 41 случай. Продолжают активные штурмовые и наступательные действия – 51 за вчера", - написал военачальник в Telegram.

По словам Тарнавского, враг снова задействует бронетехнику.

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"Среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50 уже неделю. Также вчера враг совершил два ракетных удара и 715 артобстрелов", - сообщил он.

При этом армия РФ несет серьезные потери. За минувшие сутки оккупанты потеряли в операционной зоне "Таврия" 485 человек и 44 единицы военной техники. В частности, 6 ББМ, 3 артсистемы, 23 БпЛА. Также уничтожен вражеский пункт управления БПЛА.

Как сообщал Главред, ранее бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что следующий год может быть еще тяжелее. Украина будет пытаться освободить все оккупированные территории от российских захватчиков, а российская армия будет оказывать этому большое сопротивление.

Напомним, российские оккупанты готовятся к новому наступлению примерно между 12 января и 2 февраля. По предварительной оценке аналитиков Института изучения войны, армии РФ не удастся осуществить оперативно значимые прорывы.

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