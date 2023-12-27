2024-й год может быть еще тяжелее – генерал Тарнавский

Следующий год может быть еще тяжелее. Украина будет пытаться освободить все оккупированные территории от российских захватчиков, а российская армия будет оказывать этому большое сопротивление.
Чем ближе к нашей главной цели – выходу на наши границы – тем сложнее будет. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, сообщает BBC.
"Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выходу на наши границы, она будет еще сложнее", – заявил генерал.видео дня
Он отметил, что российские захватчики будут делать всё, чтобы украинская армия не могла достичь этой цели.
Отвечая на вопрос, "реально ли в следующем году завершить войну", генерал Тарнавский отметил, что он никогда не задает вопрос именно таким образом.
"Вопрос "завершить войну" я никогда не задаю. Вопрос – одержать победу. Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа", – подчеркнул генерал.
Война в Украине
Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что 20 процентов российского флота уже нет. По словам секретаря СНБО, очень большие и важные события происходили в Черном море.
В американском Институте изучения войны (ISW) отметили, что россияне изменили тактику ударов по Херсонщине. По мнению аналитиков, после того как россияне решили перебросить свою дальнобойную артиллерию ближе к реке Днепр, в ВСУ появится возможность для ее уничтожения.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о ситуации в Марьинке. Он отметил, что ВСУ всё еще удерживают часть города. Как сообщил секретарь СНБО, ситуация в Марьинке еще хуже по сравнению с Бахмутом из-за местности, ведь зданий которым удалось уцелеть – фактически нет.
Читайте также:
- Россияне изменили тактику ударов по Херсонщине: в ISW раскрыли детали
- РФ атаковала дронами юг Украины: есть погибший и раненые
- Бои за Авдеевку: генерал прокомментировал возможность вывода войск ВСУ