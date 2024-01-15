Уничтожение самолетов РФ над Азовским морем: появились первые фото подбитого Ил-22

Российские Telegram-каналы показали якобы фото подбитого Ил-22, который как сообщалось, подвергся повреждений в небе над Азовским морем. Как говорится в сообщениях пропагандистов, самолет смог провести посадку, вероятно, в аэропорту российского города Анапа.
Из опубликованного фото можно сделать вывод, что самолет вряд ли будет функционировать полноценно в ближайшее время.
Смотрите фото подбитого российского Ил-22:
Как говорится в сообщении международного сообщества InformNapalm, подбитый Ил-22 дотянул до аэродрома, но больше он взлетать не будет, поэтому борт причислили к уничтоженным.
"Чтобы не признавать, что их креативно обвели вокруг пальца украинцы - россияне будут говорить об ошибке собственных ПВО, что в принципе и частично правда, но почему эта "ошибка" произошла и что она может повторяться независимо от оператора - говорить не будут, потому что у других пилотов тогда будет паника", - отмечают аналитики.
В то же время, в Вооруженных силах Украины показали последний полет российского самолета А-50 перед его сбитием над Азовским морем. Этот редкий и важный самолет был ликвидирован в районе, известном как "Азовский треугольник". Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.
"Именно так выглядел последний полет в зону невозврата...", - пишут в ВСУ.
Стоит отметить, что информация об аварии вражеского самолета над Азовским морем появилась поздно вечером 14 января. В сети выдвигали различные версии относительно того, какие именно самолеты могли быть уничтожены.
Уничтожение самолетов над Азовским морем
Напомним, как ранее сообщал Главред, Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22 в Приазовье. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выразил свою благодарность воздушным силам за отлично спланированную и успешно проведенную операцию в Приазовье.
Военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал события, произошедшие над Азовским морем, и опроверг утверждения российских источников о том, что сбитие самолетов А-50 и Ил-22 стало результатом "дружественного огня".
Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук косвенно подтвердил уничтожение российских самолетов над Азовским морем 14 января.
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