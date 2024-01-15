"Это вам за Днепр": в ВСУ косвенно подтвердили уничтожение А-50 и Ил-22 над Азовским морем

Николай Олещук опубликовал пост, посвященный ракетному удару россиян по многоэтажке в Днепре, который произошел 14 января 2023 года.

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Олещук намекнул, что ВСУ уничтожили российские самолеты / Кооллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, ua.depositphotos.com

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук косвенно подтвердил уничтожение российских самолетов над Азовским морем 14 января.

Утром в понедельник он опубликовал в Telegram траурный пост, посвященный ракетному удару россиян по многоэтажке в Днепре, который произошел 14 января 2023 года.

"Это вам за Днепр! Горите в аду, нелюди! P.S. Пока без деталей", - написал командующий ВС ВСУ.

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Скриншот / t.me/MykolaOleshchuk

Тем временем советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко уточнил детали инцидента.

"Системой ПВО "Patriot" 14.01.2024 около 21:00 было нанесено огневое поражение по двум самолетам вкс рф, а именно - самолету ДРЛВ А-50 и бомбардировщику Ил-22, находившимся над акваторией Азовского моря", - написал он в Telegam.

По предварительным данным, А-50 сбит, а Ил-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома. После начала понижения в районе Керчи Ил-22 исчез с радаров.

Андрющенко также показал фото А-50 за 27 декабря 2023 года.

"Фотография нашего мариупольского сопротивления с указанием места посадки, которые мы получили в порядке охоты на летчиков. Теперь – в архив. С удовольствием. Кто там следующий?", - отметил он.

Фото: t.me/andriyshTime

Фото: t.me/andriyshTime

Фото: t.me/andriyshTime

Андрющенко также прокомментировал заявления российской стороны о том, что самолеты были сбиты якобы в результате "дружеского огня". Советник мэра Мариуполя считает, что именно эту версию они будут продвигать и дальше.

"Потому что если подтвердить "Patriot", это почти автоматически получить нежелание, отказ летать из Краснодарского края (по меньшей мере) к линии фронта. В частности, аэродром в Приморско-Ахтарске становится скорее выставочным, чем боевым как сейчас. Поэтому, несмотря на семь (!) сбитых самолетов врага, они будут упорно молчать или говорить о "дружеском огне", - считает он.

Что говорят в РФ

Российский Telegram-канал Fighterbomber подтвердил сбитие самолетов РФ над Азовским морем. При этом там не стали комментировать заявления Z-пабликов о том, что на борту А-50 был сам автор канала Fighterbomber.

"Пошел слух, что на борту А-50 был Иван Иванов, более известный как Fighterbomber. Надеемся, что вскоре он выйдет на связь и опровергнет сообщение", - пишут в Сети.

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Иван Иванов, известный как Fighterbomber / Фото: instagram.com/fighter_bomber

На канале Fighterbomber отметили: "Трагедия она всегда трагедия. Особенно когда она такого масштаба. Кто бы там не находился. Кто виноват в гибели лётчиков, мы скорее всего не узнаем".

Ранее аналитики "OSINT Пчелы" сообщали, что российский телеграм-канал Fighterbomber ведет капитан Вооруженных сил РФ Илья Туманов, зарегистрированный в Воронеже. Его псевдо "Сон".

Аналитикам стало известно, что как минимум до начала 2020 года Туманов служил на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Он был помощником штурмана эскадрильи на истребителе-бомбардировщике Су-34.

Туманов воевал в Сирии. При этом он судился с воинской частью, потому что в 2019 году его якобы не обеспечили жильем и питанием во время командно-штабных учений в Сирии.

ВСУ "отминусовали" российские "СУшки"

24 декабря Воздушные силы Вооруженных сил Украины из ЗРК сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении.

22 декабря представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены украинскими военными. Эти самолеты давно не появлялись в статистике потерь РФ.

Аналитики Института изучения войны заявили, что сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительное беспокойство.

Авиационный эксперт, аналитик, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап объяснил, что потеря сразу четырех самолетов - очень серьезная для оккупантов.

"Россияне собирают примерно 8 самолетов Су-34 в год. Фактически за несколько дней была уничтожена полугодовая программа выпуска", - сказал Криволап.

В январе стало известно, что на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. К инциденту имеет отношение Главное управление разведки Минобороны Украины.

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